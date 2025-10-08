В Петербурге убит архитектор Александр Супоницкий

В Санкт-Петербурге убит известный архитектор Александр Супоницкий, сообщает 5-tv.ru.

Это произошло в одном из элитных жилых комплексов на Кременчугской улице Санкт-Петербурга 8 октября. По предварительным данным, он был убит в своем доме, а затем его убийца поджег квартиру, пытаясь скрыть следы преступления.

На месте происшествия были обнаружены тела двух мужчин после пожара. Второй, предположительно, убийца.

По имеющейся версии, Супоницкий, известный своими проектами, включая вестибюль станции метро «Горьковская», был застрелен, когда провожал свою десятилетнюю дочь в школу. Вооруженный мужчина напал на них у лифта. К счастью, девочка успела убежать домой к матери.

Убийцей, говорит источник, может быть 50-летний предприниматель, ранее владевший долей в строительных компаниях «Нордстрой» и «Петротрест-Финанс». После стрельбы он спустился в квартиру этажом ниже и поджег помещение. Там же он был найден мертвым с огнестрельным ранением.

Возбуждено уголовное дело.

