Диана Кулманакова
Есть погибшие.

Случаи отравления суррогатным алкоголем в мире

Фото: www.globallookpress.com/Marcelo Chello

NYР: В Бразилии более 200 человек отравились суррогатным алкоголем

Более 200 человек отравились в Бразилии суррогатным алкоголем. Трое граждан погибли. Об этом сообщает издание The New York Post.

Жертвами нелицензированных крепких напитков стали 30-летняя Бруна Араужо де Соуза. 46-летний Маркос Антониу Жоржи Жуниор, и 50-летний Рикарду Лопеш Мира. Они употребляли алкоголь в трех разных барах: их смерти пришлись на конец сентября и начало октября.

По данным органов здравоохранения, подтверждено около 225 случаев отравления, большинство — в Сан-Паулу. В ходе проверки власти закрыли как минимум 11 предприятий и изъяли более десяти тысяч бутылок подозрительного алкоголя. Причиной отравления называют метанол, который содержится в суррогатных напитках.

Населению настоятельно рекомендуют избегать покупки напитков без надлежащей маркировки, защитных пломб или налоговых штампов.

«Я советую всем избегать дистиллированных продуктов, особенно бесцветных, если вы не уверены в их происхождении. Это не самые необходимые товары», — предупредил министр здравоохранения Бразилии Александр Падилья.

