Набиуллина: «банковское рабство» осталось в прошлом

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 87 0

Глава Центробанка России уверяет, что россияне теперь свободно выбирают и меняют банки.

Банковское рабство осталось в прошлом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

«Банковское рабство», о котором так много говорили несколько лет назад, почти ушло в прошлое благодаря развитию технологий и росту конкуренции в финансовом секторе. Об этом объявила Эльвира Набиуллина, глава Центробанка России, на конференции «Финополис-2025». Она уверена: современные технологии значительно упростили процесс выбора и смены банков для граждан.

«Теперь люди могут легко переключаться между финансовыми организациями, если видят, что где-то предлагаются лучшие сервисы или продукты», — говорит Набиуллина.

Это изменение стало возможным благодаря изменениям в законодательстве и внедрению новых цифровых решений, которые обеспечивают большую прозрачность и доступность банковских услуг.

Напомним, что «зарплатное рабство» было отменено еще в 2014 году. Внесенные тогда поправки в Трудовой кодекс России позволили работникам указывать банк для получения зарплаты по своему выбору. А в 2019 году был принят закон, который вводит административную ответственность для работодателей, ограничивающих сотрудников в выборе зарплатного банка.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Госдуме предложили закрепить ежегодную индексацию зарплат.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.55
-0.38 94.94
-0.73
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:00
Британка хотела отравить или задушить мужа из-за страховки
11:52
В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в отца двоих детей из-за денежного перевода
11:50
В НАБУ заявили о предложении взятки в $3,5 млн от прокурора за закрытие дела
11:48
Директор парка в Челябинске попался на многомиллионной афере с аттракционами
11:43
Хотела облегчить боль в спине: китаянка съела восемь лягушек и попала в больницу
11:31
Сыновья украли телефон: британка была застрелена на пороге дома из мести

Сейчас читают

В Красноярском крае поймали сигнал телефона главы пропавшей семьи Усольцевых
Российские бойцы столкнулись с британскими наемниками в боях за Нововасилевское
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Покровская родительская суббота в 2025 году: традиции
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео