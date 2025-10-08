Бабушке брошенной в аэропорту Антальи девочки отказали в опеке над внучкой

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 154 0

Екатерина Бурнашкина родила и оставила новорожденную дочь в туалете в октябре 2024 года.

Кто получил опеку над оставленной в Турции девочкой

Фото: © РИА Новости/Заман Рамазанов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российский суд принял решение отклонить просьбу Екатерины Бурнашкиной, которая оставила новорожденную дочь в туалете аэропорта Антальи, назначить опекуном бабушку ребенка. Об этом сообщает RT со ссылкой на адвоката женщины Елену Спиряеву.

В сообщении отмечается, что суд рассматривал ходатайство в отсутствие самой Бурнашкиной и ее защитников. В результате заявление о назначении опекуна было отклонено.

На данный момент девочка находится под опекой в многодетной семье, которая взяла на себя заботу о ребенке. Адвокат стороны бабушки сообщил, что планируется обжалование решения суда и параллельное оспаривание лишения родительских прав матери.

В конце сентября в Москве состоялось слушание по делу Бурнашкиной. Суд постановил лишить Бурнашкину родительских прав, сообщал корреспондент 5-tv.ru. По словам адвоката девушки Елены Спиряевой, их сторона намерена обжаловать это решение.

Инцидент произошел в октябре 2024 года: Бурнашкина родила в санитарном помещении аэропорта и оставила новорожденного в унитазе. К счастью, врачи успели спасти ребенка, и теперь девочка воспитывается в приемной семье.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.55
-0.38 94.94
-0.73
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:00
Британка хотела отравить или задушить мужа из-за страховки
11:52
В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в отца двоих детей из-за денежного перевода
11:50
В НАБУ заявили о предложении взятки в $3,5 млн от прокурора за закрытие дела
11:48
Директор парка в Челябинске попался на многомиллионной афере с аттракционами
11:43
Хотела облегчить боль в спине: китаянка съела восемь лягушек и попала в больницу
11:31
Сыновья украли телефон: британка была застрелена на пороге дома из мести

Сейчас читают

В Красноярском крае поймали сигнал телефона главы пропавшей семьи Усольцевых
Российские бойцы столкнулись с британскими наемниками в боях за Нововасилевское
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Покровская родительская суббота в 2025 году: традиции
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео