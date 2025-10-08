Детское кладбище: более 18,5 тысячи детей погибли в Газе с октября 2023 года

|
Мария Щелканова
Одному ребенку, ставшему жертвой военных действий, было всего 70 дней.

Сколько погибло детей в секторе Газа с 2023 года

Фото: Reuters/Stringer

The Guardian: более 18,5 тысячи детей погибли в Газе с октября 2023 года

Порядка 18 457 несовершеннолетних граждан сектора Газа погибли в результате военной операции Израиля с начала 2023 года. Об этом сообщает издание The Guardian.

Также в перечне указаны имена 900 детей, умерших в возрасте до одного года, и представлены данные 9327 детей, погибших в возрасте до 10 лет.

Более того, издание отмечает, что самым молодым из ушедших стал младенец, который умер в возрасте 70 дней.

Общее число палестинцев, погибших из-за боевых действий, уже превысило 67 тысяч человек. Многие умирают просто от голода из-за гуманитарной катастрофы в анклаве.

«Этот список далеко не полон, так как не включает тысячи людей, все еще погребенных под завалами разрушенных зданий, а также многочисленных косвенных жертв войны», — говорится в материале.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что начались непрямые переговоры Израиля и ХАМАС об обмене заложниками.

Встреча сторон состоялась 6 октября в Шарм-эш-Шейхе, Египет.

