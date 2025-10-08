Детское кладбище: более 18,5 тысячи детей погибли в Газе с октября 2023 года

Одному ребенку, ставшему жертвой военных действий, было всего 70 дней.
Фото: Reuters/Stringer
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
The Guardian: более 18,5 тысячи детей погибли в Газе с октября 2023 года
Порядка 18 457 несовершеннолетних граждан сектора Газа погибли в результате военной операции Израиля с начала 2023 года. Об этом сообщает издание The Guardian.
Также в перечне указаны имена 900 детей, умерших в возрасте до одного года, и представлены данные 9327 детей, погибших в возрасте до 10 лет.
Более того, издание отмечает, что самым молодым из ушедших стал младенец, который умер в возрасте 70 дней.
Общее число палестинцев, погибших из-за боевых действий, уже превысило 67 тысяч человек. Многие умирают просто от голода из-за гуманитарной катастрофы в анклаве.
«Этот список далеко не полон, так как не включает тысячи людей, все еще погребенных под завалами разрушенных зданий, а также многочисленных косвенных жертв войны», — говорится в материале.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что начались непрямые переговоры Израиля и ХАМАС об обмене заложниками.
Встреча сторон состоялась 6 октября в Шарм-эш-Шейхе, Египет.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
93%
Нашли ошибку?