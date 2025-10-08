Зима близко: в Европе столкнулись с газовой проблемой

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 82 0

Беда пришла не одна — перед началом отопительного сезона в странах ЕС подскочили цены на СПГ.

Почему Европе не хватит собственного газа

Фото: www.globallookpress.com/Stefan Sauer

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Европе выросли цены на СПГ

В Европе был зафиксирован самый стремительный рост цен на СПГ с середины лета. На прошлой неделе на бирже TTF газ шел по 388 долларов за тысячу кубометров, а во вторник цена уже составляла 408 долларов, пишет EADaily.

Стоимость топлива на немецкой бирже THE выросла до 420 долларов за тысячу кубометров, а в австрийском «Баумгартене» цена  дошла до 433 долларов.

Причиной этих явлений стал ряд крайне проблемных для Европы обстоятельств. Например, ровно в канун отопительного сезона страны Запада столкнулись с безветрием. Электростанциям пришлось увеличивать расход газа, чтобы наращивать производство и компенсировать нехватку ветра — и ресурс начал расти в цене.

В Германии к 15:00 7 октября за счет ветряков удавалось получить лишь 12,8% энергии, в то время как объем газовой генерации подскочил до 25,9%.

По сравнению с прошлым годом разница закачиваемого в хранилища газа составляет 13 миллиардов кубометров или 12% вместимости хранилищ. Сказывается и отсутствие украинского транзита в 2025 году, из-за этого Западу придется импортировать СПГ уже не трубопроводами, а танкерами. Чтобы пережить зиму, Европе может понадобиться 160 дополнительных рейсов транспорта, перевозящего ресурс.


Ранее 5-tv писал, что стоимость газа в Европе остается нестабильной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.55
-0.38 94.94
-0.73
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:00
Британка хотела отравить или задушить мужа из-за страховки
11:52
В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в отца двоих детей из-за денежного перевода
11:50
В НАБУ заявили о предложении взятки в $3,5 млн от прокурора за закрытие дела
11:48
Директор парка в Челябинске попался на многомиллионной афере с аттракционами
11:43
Хотела облегчить боль в спине: китаянка съела восемь лягушек и попала в больницу
11:31
Сыновья украли телефон: британка была застрелена на пороге дома из мести

Сейчас читают

В Красноярском крае поймали сигнал телефона главы пропавшей семьи Усольцевых
Российские бойцы столкнулись с британскими наемниками в боях за Нововасилевское
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Покровская родительская суббота в 2025 году: традиции
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео