Зима близко: в Европе столкнулись с газовой проблемой

В Европе выросли цены на СПГ

В Европе был зафиксирован самый стремительный рост цен на СПГ с середины лета. На прошлой неделе на бирже TTF газ шел по 388 долларов за тысячу кубометров, а во вторник цена уже составляла 408 долларов, пишет EADaily.

Стоимость топлива на немецкой бирже THE выросла до 420 долларов за тысячу кубометров, а в австрийском «Баумгартене» цена дошла до 433 долларов.

Причиной этих явлений стал ряд крайне проблемных для Европы обстоятельств. Например, ровно в канун отопительного сезона страны Запада столкнулись с безветрием. Электростанциям пришлось увеличивать расход газа, чтобы наращивать производство и компенсировать нехватку ветра — и ресурс начал расти в цене.

В Германии к 15:00 7 октября за счет ветряков удавалось получить лишь 12,8% энергии, в то время как объем газовой генерации подскочил до 25,9%.

По сравнению с прошлым годом разница закачиваемого в хранилища газа составляет 13 миллиардов кубометров или 12% вместимости хранилищ. Сказывается и отсутствие украинского транзита в 2025 году, из-за этого Западу придется импортировать СПГ уже не трубопроводами, а танкерами. Чтобы пережить зиму, Европе может понадобиться 160 дополнительных рейсов транспорта, перевозящего ресурс.



