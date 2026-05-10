«Аморальное нападение»: Дуров о расследовании в отношении Маска

Предприниматель заявил, что поддерживает команду соцсети X в «борьбе за свободу».

Фото: www.globallookpress.com/Pavel Durov

Павел Дуров: расследование французских властей в отношении Маска — аморально

Предприниматель, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал расследование французских властей в отношении главы Tesla и SpaceX Илона Маска, а также принадлежащей ему соцсети X аморальным.

«Свободный мир должен поддержать Илона Маска и (соцсеть — Прим. ред.) X против этого аморального нападения со стороны французского государства», — написал бизнесмен в соцсети, в защиту владельца которой высказался.

Также Дуров заявил, что команда Telegram поддерживает своих «братьев и сестер» из компании X в «борьбе за свободу».

Французская прокуратура 6 мая завела дело о мошенничестве на Илона Маска, а также компанию Х и ее бывшего генерального директора Линду Яккарино. Руководство отказалось передавать силовым структурам технический алгоритм соцсети. Расследование началось намного раньше — в апреле Маску предложили добровольно явиться на встречу с властями, но он также отказался.

Предпринимателя подозревают в манипулировании алгоритмом для влияния на общественные дебаты во Франции и неправомерном использовании личной информации граждан.

У Telegram также по-прежнему проблемы с соблюдением законов. Ранее в апреле руководство сервиса оштрафовали за отказ удалять экстремистский контент.

