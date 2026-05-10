Русский павильон и европейские запреты: как Россию пытались отменить на Биеннале в Венеции

Ну нам-то, допустим, не привыкать, но чтобы против Америки голос подняли. Требуют убрать делегацию с открывшейся на этой неделе Биеннале в Венеции. То есть выставки современного искусства.

Организаторы против Америки все-таки пойти не решились, а вот израильскую инсталляцию и, главное, российский павильон действительно притесняют. Кореспондент «Известий» Павел Матвеев все рассмотрел и разложил по полочкам.

Уиллем Дефо может и удивился напору, но по лицу видно — понравилось. Может, прямо к нам, в русский павильон, и сбежал от европейского искусства, которое объяснить сложно. По ком звонит этот колокол? Или в чем замысел того, как голая дама методично пускает круги по воде? И это ведь — Венеция! Биеннале! Какие красивые слова. Вдохновение, волны, старые сваи, древние стены, кругом одни гондолы!

И вот на тебе. Какой черт, например, принес на эти галеры так называемых активисток признанной в России экстремистской организации «Пусси райот». И почему эти юные, видимо, лиц-то не видно, леди даже текст не выучили? Куратор терпеливо подсказывает.

«Ноу Путин в Венеции», но при чем тут вообще Путин? Путин в России, какая Венеция?

«Я думаю, это какое-то сумасшествие. Некие скандальные сутяжники люди приходят с какими-то некрасивыми демонстрациями, криками. То есть это ну как Достоевский это описывал в романе „Бесы“. То есть это прямо бесы, это бесы», — считает народный художник России Салават Щербаков.

Объяснение простое: на Биеннале открылся русский павильон. Впервые за четыре года. Товарищей из Брюсселя это очень не устроило. У Биеннале пообещали отозвать гранты — нечего, мол, за деньги ЕС каких-то там русских звать.

«Наша позиция предельно ясна. Мы решительно осуждаем тот факт, что Фонд Биеннале разрешил вновь открыть российский павильон. В связи с этим грант на два миллиона мы намерены приостановить», — заявил официальный представитель ЕК Тома Ренье.

«Нормальный человек, вменяемый, который хочет жить в мире и согласии, зарабатывать свой хлеб и делиться, они открытые. А политики, которые сыты и довольны, им не хватает. Ну, что-то такого, знаете, чтобы вот от бешенства, от маразма», — отметил народный художник России Никас Сафронов.

Спрашивается, а организаторам-то это зачем надо? Чего было рисковать деньгами? Венеция пошла на принцип.

«Совершенная формула демократии внезапно превратилась в свою полную противоположность, в лабораторию нетерпимости, требования цензуры, запретов, исключения и закрытости. Начались разговоры о том, кто должен здесь присутствовать, а кто нет», — заявил глава фонда Венецианской Биеннале Пьетранжело Буттафуоко.

Конечно, противостояние с Брюсселем в открытой фазе итальянцам ни к чему. Поэтому русский павильон — это такой «кот Шредингера», он как бы есть, но его как бы и нет — открыт он только по приглашениям, а для простых смертных вход запрещен — за происходящим внутри можно смотреть на больших экранах снаружи. Со стороны итальянцев — это ситуация «и хочется, и мамка не велит». Мамка тут — ЕС с антироссийскими санкциями.

«Попробуй против ветра помочиться. Ну результат тебе тоже понятен. Ну вот они и пытаются таким образом как-то вот лавировать, проходить между струйками, вроде бы „и нашим, и вашим“, и хочется, и в то же время понимают, что могут и по затылку получить. Вот этот театр абсурда, он как бы на сегодняшний день какой-то бесконечный», — заявил народный художник России Владимир Суровцев.

Пора бы уже привыкнуть, но как-то все не привыкается. Наблюдать в который раз беспощадную борьбу культуры то с политикой, то с безвкусием, то с тем и другим вместе больно — но неизбежно.

В самом центре Москвы, прямо рядом с Кремлем стоит такая, как бы это сказать, инсталляция? Арт-объект? В общем, семиметровая садовая лопатка. По замыслу авторов, это должно символизировать поиск прекрасного в обыденном. До этого на этом же месте стояло нечто, напоминающее кучу фекалий. По замыслу авторов, это была куча глины.

Вот и в Венеции под музыку Бьорк в костюме детородного органа лежит человек, которого придавил гриб, пляшут монахи, а Трамп душит политических противников. Можно, конечно, сносить памятники, можно запрещать концерты — но так нашу культуру победить Западу не удается.

У нас есть прекрасная, например, русская литература, там Толстой, Достоевский, Пушкин и так далее. Это они идут наравне с каким-то Шекспиром, и я не знаю, с кем. В общем, мы часть мировой культуры, И, конечно же, вот это взаимное обогащение друг друга, заграничной культурой нашего и нашей заграничную это нормально и естественно», — отметил художник Вася Ложкин.

«Русская культура уже проникла в культуру мировую для того, чтобы убрать оттуда русский вклад, русский слой, им нужно не памятники выкорчевывать, а себе лоботомию проводить. И то не сработает», — заявил музыкант Родион Газманов.

«Всегда будут поэты писать стихи. Всегда девушки будут надевать красивые платья. И это будет всегда. Всегда будет любовь, всегда будет музыка, искусство и Чайковский. Он самый исполняемый в мире композитор. Номер один в мире! Что еще нужно?» — отметил художник Константин Мирошник.

Может и хорошо, что русский павильон работает с ограничениями. Запретный плод, как мы знаем, сладок, а антиреклама — тоже реклама. И вот что еще забавно.

Опять про политику и опять про Путина. Уже устами министра культуры Италии. Но победил — и победил. Хорошо же.

