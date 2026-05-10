Лайнер с хантавирусом прибыл на Канарские острова

Круизный лайнер MV Hondius, на борту которого зафиксировали вспышку смертельно опасного хантавируса, пришвартовался у берегов острова Тенерифе, после чего началась экстренная высадка людей. Об этом сообщила испанская телерадиокомпания RTVE.

По данным телеканала, операция по эвакуации пассажиров и части экипажа стартовала ранним утром 10 мая. Незадолго до половины седьмого утра по канарскому времени (08:30 по московскому. — Прим. ред.) судно встало на якорь в порту Гранадилья на юге острова.

Ранее минздрав Испании анонсировал, что лайнер подойдет к Тенерифе в промежутке между четырьмя и шестью часами утра по местному времени. Сразу после швартовки к работе приступили медицинские бригады в защитных костюмах.

Вспышка хантавируса произошла на нидерландском судне, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. Всемирная организация здравоохранения подтвердила семь случаев заражения, три из которых закончились летальным исходом.

Хантавирусы — род вирусов, передающихся человеку при контакте с грызунами, способных вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и тяжелый легочный синдром.

