Надо сказать, что наши западные, как раньше их называли, партнеры не сидели сложа руки и осуществили политический десант в Армению. Ереван принимал восьмой саммит Европейского политического сообщества (ЕПС). Это такой придуманный Макроном странный формат взаимодействия ЕС со странами вне ЕС.

Для Никола Пашиняна это главная и пожалуй единственная возможность привлечь избирателей, чтобы удержаться у власти. Он продает им Европу. Вот же она — можно попробовать наощупь. Что с Макроном на улицах и сделали.

Так как он резвился там — это надо было видеть. Он по ним и ходил, и бегал, и в кафешки заглядывал. В общем, чувствовал себя как дома. Но одно «но» — все под чутким взором Пашияна. Как где появится Макрон и этот тут как тут — то в шляпе, то без шляпы. Когда президент Армении устроил государственный прием в честь президента Франции, армянский премьер и тут своего не упустил, спешно уселся за барабаны. Обычно говорят в таких случаях — рояль в кустах, но нет, рояль тут как раз был к месту, а барабаны совершено случайно оказались рядом и барабанщик тоже. Вроде бы лидеры двух государств, но, честно слово — будто инстаграм*-блогеры.

Не знаю, что хотел Пашинян этим добиться, но его аккомпанемент звучал раздражающим и неумелым. Ну и для завершения образа. Исполняли, конечно Азнавура, великого французского шансонье армянского происхождения. Но, как говорится, сравните оригинал, с жалкой пародией.

Ну да бог с ними, в конце концов, люди выпили (каких именно вин, правда, непонятно) расслабились, имеют право, может это только начало творческого дуэта. В конце концов, Макрону ровно год осталось президентствовать, 13 мая 2027 года он превратится просто в Эммануэля, мужа Бриджит. Она кстати, не поехала в Армению. Чем ее супруг и воспользовался — посылая воздушный поцелуй Пашиняну уже с трапа. А тот ему сердечко. Ну, не знаю. Мне такие нежности кажутся перебором. С дургой стороны, а чего ожидать от «евро-саммита»?

Был еще Зеленский, с которым Пашинян общался под камеры подчеркнуто не на русском, а на английском, смешно, ей-богу. Зеленский постарался как обычно оттянуть внимание на себя — грозился сорвать парад победы в Москве. Его даже поставили по центру общей фотографии, задвинув и главу ЕС Фон дер Ляйен, и главу евродипломатии Каллас.

Армения не сможет долго сидеть на двух стульях, лавируя между политическими центрами, по крайней мере сейчас, когда эти центры — Москва и условный Брюссель — явные антагонисты. И дело даже не в политике, объяснил выйдя по итогам мероприятий 9 мая к журналистам Владимир Путин. А в экономических правилах, которые отличаются в ЕС и ЕАЭС. СНХ

«Армения получает значительные преимущества в рамках ЕврАзЭС. И, на мой взгляд, было бы правильным и по отношению к населению, к гражданам Армении, и по отношению к нам как к главному экономическому партнеру определиться как можно раньше. Например, провести референдум. Это не наше дело, но в принципе это вполне было бы логично — провести референдум и спросить у граждан Армении, каков будет их выбор. В соответствии с этим — и мы сделали бы соответствующие выводы — пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного и взаимовыгодного развода. Понимаете, вот мы сейчас переживаем все, что происходит на украинском направлении. А с чего началось-то? Со вступления или попытки вступления Украины в ЕС», — заявил российский лидер.

Что показательно — на самите не было президента Азербайджана, хотя Баку тоже в ЕПС, но Алиев не стал подыгрывать Пашиняну в его предвыборном угаре. Не было и канцлера Германии. Чем же он занят? Германия по привычке строит рейх.

Глава МИД ФРГ официально выступил с инициативой отменить принцип единогласия в Евросоюзе, чтобы не ждать одобрения всех членов, а решалось все квалифицированным большинством. Германия с ее 85 миллионами жителей — это пятая часть населения Европы. То есть 20% голосов будет у Берлина всегда. Вот тебе и демократия.

А все-таки жаль, что Мерц не приехал в Армению. У него нашлось бы много общих тем и с Пашиняном и с Макроном. Могли бы в предддверии 9 Мая дедушек своих вспомнить.

Предок Мерца, когда был мером городка, переименовывал улицы в честь Гитлера, предок Макрона как управляющий одной из окружных железных дорог, перевозил и нацистов и узников концлагерей. Дед армянского премьера тоже, кстати, Никол Пашинян — воевал, как любит подчеркивать его внук. Вот только не договаривает, что воевал он в составе армянского легиона СС. И погиб на Западной Украине, защищая нацисткую Европу. Тему продолжит корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

У памятника воину-освободителю в берлинском Тиргартене киевские провокаторы — разворачивают флаг Украины и НАТО. И это в День Победы, который в Европе правда отмечают не 9, а 8 мая.

Европейские лидеры о вкладе СССР в Победу даже в такой день — ни слова. Вот Макрон на торжествах в Париже вспомнил лишь заслуги Союзников. А за несколько дней до этого договорился до того, что ЕС надо готовиться к конфликту с Россией.

«Безопасность Европы во многом зависит от Франции. И если через три-четыре года в Европе разразится конфликт высокой интенсивности, мы должны быть достаточно сильны. Настолько, чтобы нас боялись», — заявил он.

То есть ко Дню Победы европейские лидеры пришли к тому, что нужно воевать с теми, кто освобождал Европу.

«Призывают к тому, чтобы повторить опыт Гитлера и его приспешников, и готовят очередное нападение на нашу страну. Особо изумляет то, что сейчас делает Германия», — отметил глава МИД России Сергей Лавров.

Как и тогда, они готовят пушки вместо масла. Министр обороны Германии анонсировал реформу Бундесвера — его численность увеличат почти втрое — до 450 тысяч солдат.

По плану Бундестага, милитаризация Германии должна завершиться к 39-му году — ровно как век назад — и с тем же потенциальным противником. Действительно, спираль истории.

«Я просто не знаю, как объяснить немецкому народу, что миллиарды и миллиарды мы тратим впустую: на военные расходы, оружие и финансовую помощь Украине», — заявила Сопредседатель «АдГ» Алиса Вайдель.

За звание — цитата — «самой мощной армии в Европе» с Германией конкурирует Польша — там численность войск увеличат до полумиллиона.

«Они — в НАТО — хотят иметь мощную армию, способную к широкомасштабному наступлению. Европа стала закупать больше оружия, налаживать производство дронов и ракет», — пояснил президент Ассоциации испано-советской дружбы Рикардо Уэрта Бланко.

О сдерживании России на неделе говорил и президент Финляндии. Такое тоже было в нашей общей истории. Скандинавия формирует арктическую военную группировку,

«Кто представляет реальную силу в Арктике? Это Финляндия, Швеция, Норвегия, и Канада. У нас, например, есть военная обязанность. Миллион мужчин и женщин уже прошли обучение в арктических условиях», — заявил Александр Стубб.

«Мы сейчас имеем дело с очень серьезным явлением: системной, масштабной подготовкой войны Европой против Российской Федерации», — констатировал дипломат Андрей Бакланов.

В Киев текут миллиарды, техника и дроны — сплошь европейские поставки. Только по официальным данным, в составе ВСУ около 16 тысяч западных наемников. А через территорию Евросоюза на нас летят собранные там же беспилотники.

«Дроны, которые запускаются на Украине, дальше они идут над территорией Польши. И, соответственно, потом они выходят на Прибалтику. Дронам здесь лететь, собственно, вообще, несколько десятков километров», — пояснил историк, полковник в отставке Юрий Кнутов.

Все это, конечно, началось не в 22-м году и даже не в 14-м. План операции «Немыслимое» — уничтожения союзниками советских войск — разрабатывали в 45-м, «Дропшот» — ядерные удары по советским городам — в 49-м.

«Англичане, например, всегда были против Москвы, мечтали нанести ей поражение. Они хотели выйти к Черному морю, вытеснить оттуда Россию, но у них ничего не вышло», — заявил французский историк Эрик Бранка.

Как создать образ русского врага? В Польше, Латвии, Литве, Эстонии, на Украине сносили памятники воинам-освободителям. В латвийском Даугавпилсе погасили последний в Прибалтике Вечный огонь. Западные политики уже боятся ответить на простой вопрос: кто победил в той войне.

— Нашу страну освободили от нацизма, это важно! — заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Майер.

— Кто же эти освободители?

— Это все исторически задокументировано.

— Ну назовите их.

Трамп показательно 8 мая теперь официально называет «Днем победы Америки во Второй Мировой».

«В 1945-м во Франции проводили опрос: какая страна внесла главный вклад в победу? 57% тогда ответили: СССР. 20% назвали США. А сейчас тот же опрос дал 54% за США и только 23% за СССР», — заявила дочь участника Французского движения сопротивления Жильда Ландини.

Снос памятников продолжился факельными шествиями и нацистскими маршами в Италии — вот как в Преддапио славят диктатора Муссолини.

И даже в Германии, где еще недавно такое казалось просто немыслимым, существует нацистская организация «Третий путь» — по аналогии с Третьим Рейхом. Гимн Вермахта уже зазвучал в Баварии.

Реваншистские настроения возникают не только, когда забывают историю, но и когда перестают стыдиться преступлений прошлого.

«Уже есть силы, которые твердят — нацизм — это так, давняя история, лучше, мол, посмотрите, что Россия творит сейчас», — отметил немецкий публицист Франк Шуман.

Сколько раз в истории Европа пыталась нанести России поражение — и в экономике — первые санкции вводили еще в 19-м веке, до Крымской войны. И на поле боя. Но всегда это заканчивалось примерно так:

Итог на этой выставке. Здесь техника, подбитая на полях СВО. Абрамсы, Леопарды и прочее вундервафе. Вот только некоторые цифры: почти тысяча БТРов, больше 500 БМП, примерно столько же бронемобилей и около сотни танков — и это еще неполный список западных потерь.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.