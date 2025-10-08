Парень принял сепсис за грипп и лишился обеих ног

Дарья Орлова
Сейчас он вынужден снова учиться выполнять повседневные действия.

Можно ли лишиться конечностей из-за гриппа

Фото: 5-tv.ru

Британец принял сепсис за грипп и лишился обеих ног

В Великобритании 21-летний Леви Дьюи остался без обеих ног из-за сепсиса, который он принял за грипп. Об этом сообщает Daily Mail.

В декабре 2022 года молодой человек почувствовал боль в горле, лихорадку и сильную слабость. Он решил, что заболел гриппом, и начал принимать обычные лекарства, но состояние резко ухудшилось.

Мать доставила Леви в больницу, где врачи диагностировали септический шок. Из-за отказа органов пациента срочно перевели в другую клинику, подключили к аппарату ЭКМО и ввели в искусственную кому.

Позже выяснилось, что сепсис развился на фоне пневмококковой пневмонии. Инфекция была запущена, и медики приняли решение ампутировать обе ноги. По словам врачей, шансы на выживание составляли всего 30 процентов.

Сейчас Леви проходит восстановление и учится заново выполнять повседневные действия.

Ранее жительница Оклахомы пережила чудовищное нападение собаки, за которое заплатила страшную цену — потеряла все конечности. Она ехала на велосипеде, когда на дорогу внезапно выскочил питбуль.

Как оказалось, собака принадлежала мужчине, который в это время находился в тюрьме. Питбуль жил в трейлере, но в день происшествия каким-то образом выбрался наружу.

