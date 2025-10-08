Парень принял сепсис за грипп и лишился обеих ног
Сейчас он вынужден снова учиться выполнять повседневные действия.
В Великобритании 21-летний Леви Дьюи остался без обеих ног из-за сепсиса, который он принял за грипп. Об этом сообщает Daily Mail.
В декабре 2022 года молодой человек почувствовал боль в горле, лихорадку и сильную слабость. Он решил, что заболел гриппом, и начал принимать обычные лекарства, но состояние резко ухудшилось.
Мать доставила Леви в больницу, где врачи диагностировали септический шок. Из-за отказа органов пациента срочно перевели в другую клинику, подключили к аппарату ЭКМО и ввели в искусственную кому.
Позже выяснилось, что сепсис развился на фоне пневмококковой пневмонии. Инфекция была запущена, и медики приняли решение ампутировать обе ноги. По словам врачей, шансы на выживание составляли всего 30 процентов.
Сейчас Леви проходит восстановление и учится заново выполнять повседневные действия.
