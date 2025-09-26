Борьба за выживание: женщина лишилась всех конечностей после нападения собаки

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 22 0

Питбуль набросился на жительницу Оклахомы, когда та ехала на велосипеде.

Женщина лишилась всех конечностей после нападения собаки

Фото: 5-tv.ru

Женщина лишилась всех конечностей после нападения собаки в Оклахоме

Жительница американского штата Оклахома лишилась всех конечностей после нападения собаки. Питбуль набросился на женщину, когда та ехала на велосипеде в городе Окмалджи. Об этом сообщает Page Six.

«Каждый день, когда ей приходится идти на операцию, это тяжело. Когда она потеряла все свои конечности, я подумала: «Хорошо, теперь ее тело сможет восстановиться, и она сможет пройти через это», — рассказала мать пострадавшей.

По данным полиции, собака принадлежала мужчине, находящемуся в тюрьме. В день происшествия она смогла выбраться из трейлера, в котором ее держали. Пострадавшая женщина жила по соседству и знала напавшего на нее питбуля. Увы, это не спасло ее и ее парня от нападения.

Спутник жертвы сумел убить агрессивного пса, защищая девушку. Она получила множественные травмы, из-за которых врачи были вынуждены ампутировать обе руки и ноги. Сейчас она продолжает лечение в больнице, а медики наблюдают за состоянием ее тканей, чтобы определить, сможет ли она использовать протезы.

Семья открыла сбор средств для оплаты медицинских счетов. К настоящему времени удалось собрать почти 19 тысяч долларов. Близкие верят, что она справится с испытанием и вернется к нормальной жизни.

