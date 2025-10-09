Любовь и работа под одной крышей: Пресняков — о тандеме с Подольской

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 55 0

Артист может находиться рядом с супругой буквально 24/7.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Одиноков; 5-tv.ru

Преснякову нравится работать вместе с женой Подольской

Певец Владимир Пресняков рассказал корреспонденту 5-tv.ru, как им с Натальей Подольской удается сохранять гармонию после 15 лет брака даже во время совместной работы.

На восьмом сезоне конкурса молодых исполнителей «Музыкастинг» Владимир Пресняков вновь оказался в кресле жюри — на этот раз рядом с женой Натальей Подольской. Артист признался, что совместная работа с супругой — это и вызов, и удовольствие.

«Совместно, конечно, тяжелее. В то же время еще проще, потому что, во-первых, ты меньше говоришь, потому что, как вы понимаете, женщины любят побольше поболтать. Я не знаю ни одного мужчины, который рядом со своей женой говорил бы больше. Хотя есть дурочки такие, которым не жить потом после этого», — с улыбкой признается певец.

Несмотря на шутки, между Владимиром и Натальей царит редкое взаимопонимание.

«Нам повезло с моей женой, потому что мы одинаково мыслим, одинаково живем, мы одинаково смеемся, мы все делаем одинаково. В этом наша интересная позиция», — добавляет Пресняков.

Этим летом пара отметила 15 лет совместной жизни и отпраздновала юбилей второй свадьбой — артисты вновь обменялись клятвами любви. По словам Преснякова, секрет их крепких отношений прост и не требует громких жестов.

«Главное — дарить что-то каждый день… Улыбку, в конце концов!» — говорит певец.

