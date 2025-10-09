В Москве запретили торговать королевскими кобрами и сервалами в интернете

Люблинский районный суд Москвы по требованию прокуратуры запретил работу интернет-площадок с объявлениями о продаже королевских кобр и сервалов. Об этом сообщает 5-tv.ru, ознакомившись с материалами дела.

Речь идет о сайтах, на которых в свободном доступе были размещены объявления о продаже экзотических хищников и рептилий. Завезти таких «питомцев» мог каждый желающий.

Подобных животных разрешается содержать в зоопарках, цирках или зоосадах, в полувольных условиях, искусственно созданной среде обитания и других местах, разрешенных законодательством.

Ранее Тверской районный суд Москвы запретил ресурсы по продаже африканских страусов и жирафов, а также сайты по продаже кенгуру Беннета и крокодилов.

