В Москве запретили торговать королевскими кобрами и сервалами

Мария Щелканова
Ранее россияне могли приобрести экзотических «питомцев» в интернете.

Каких экзотических животных теперь нельзя купить в РФ

Люблинский районный суд Москвы по требованию прокуратуры запретил работу интернет-площадок с объявлениями о продаже королевских кобр и сервалов. Об этом сообщает 5-tv.ru, ознакомившись с материалами дела.

Речь идет о сайтах, на которых в свободном доступе были размещены объявления о продаже экзотических хищников и рептилий. Завезти таких «питомцев» мог каждый желающий.

Подобных животных разрешается содержать в зоопарках, цирках или зоосадах, в полувольных условиях, искусственно созданной среде обитания и других местах, разрешенных законодательством.

Ранее Тверской районный суд Москвы запретил ресурсы по продаже африканских страусов и жирафов, а также сайты по продаже кенгуру Беннета и крокодилов.

Также ранее 5-tv.ru сообщал о том, что из Ленинградского зоопарка сбежала редкая птица-калао. Она улетела во время переезда в зимний вольер.

