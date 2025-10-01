Разыскивается: из Ленинградского зоопарка сбежала редкая птица-калао

Из Ленинградского зоопарка сбежала редкая птица-калао

Весь Петербург сейчас ищет редкую птицу-калао, которая сбежала из Ленинградского зоопарка. Она улетела во время переезда в зимний вольер. Специалисты опасаются, что птица может погибнуть, так как родилась в зоопарке, никогда не знала свободы и совершенно не приспособлена к самостоятельной жизни. О большой поисковой операции, к которой подключились сотни неравнодушных петербуржцев — корреспондент «Известий» Егор Еперев.

«Большой яркий клюв, черно-белое оперение. И внушительный размер — около метра. Такая ориентировка на беглянку. А здесь в зимнем вольере еще один калао. Эту самку пересадили сразу после побега первой птицы», — рассказал корреспондент.

Большой индийский калао пропал из Ленинградского зоопарка при плановой отправке птиц на зимовку. Теперь его ищет весь Петербург.

Сотрудники зоопарка регулярно приучают птиц к переноске. Только калао к таким тренингам относились скептически, поэтому для перевода в другой вольер их отлавливают. Но в этот раз что-то пошло не так. В надежде, что птица захочет вернуться домой, в зоопарке включают по громкоговорителю голоса сородичей.

Птица экзотическая, поэтому специалисты опасаются из-за заморозков, что уже пришли в город.

«У них проблемы потом возникают с легкими. То есть то, что вот так вот летает птица, то у нее будет риск в дальнейшем получения бронхопневмонии, что достаточно серьезно для птиц, которые содержатся в неволе», — рассказал зоолог, ветеринарный врач, профессиональный орнитолог Владимир Романов.

Сначала птицу заметили недалеко от зоопарка — в Александровском парке. Затем она полетела в сторону жилых домов Петроградского района. Осложняется поиск тем, что она сидит на деревьях, высоко, вне зоны досягаемости. Поэтому ее ждут на земле и приманивают фруктами.

«Очень стрессонеустойчивые животные. То есть для них может даже не столько физически опасно проявление, как холод, голод, сколько стресс. У птиц в этом плане достаточно слабое здоровье», — рассказала пресс-секретарь Ленинградского зоопарка Анна Чугунова.

Горожан, которые найдут калао, просят накрыть птицу покрывалом или другой тканью, чтобы она успокоилась и не улетела, а затем сообщить координаты сотрудникам зоопарка. Самостоятельно переносить ее никуда не нужно: предсказать ее поведение после такого стресса невозможно.

