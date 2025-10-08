Рэпер Vacio выпал с третьего этажа и попал в реанимацию в Париже
Этот тот самый скандальный участник «голой» вечеринки Насти Ивлеевой, у которого из одежды был один носок на причинном месте.
Фото, видео: Telegram/Суды общей юрисдикции города /moscowcourts;Instagram*/onlybimba; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Рэпер Николай Васильев, более известный как Vacio, упал с третьего этажа сквозь стеклянную крышу в Париже. Об этом сообщила в социальных сетях его знакомая. Артиста госпитализировали в тяжелом состоянии, он находится в реанимации.
По словам девушки, падение произошло прошлой ночью.
«Страховки у него нет, поэтому ситуация очень сложная. В самое ближайшее время откроем сбор, чтобы покрыть расходы на лечение», — написала она в своем блоге.
При этом музыкальный журналист и креативный продюсер Studio 21 Василий Конад сообщил, что рэпер действительно упал с крыши, однако это произошло в марте.
Vacio прославился после участия в скандальной «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой в 2023 году, где появился в одном носке, прикрывающем причинное место. После инцидента его арестовали на десять суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей. Позднее Васильев покинул Россию после получения повестки в военкомат.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ
93%
Нашли ошибку?