Рэпер Vacio выпал с третьего этажа и попал в реанимацию в Париже

Дарья Корзина
Дарья Корзина Срочная новость 300 0

Этот тот самый скандальный участник «голой» вечеринки Насти Ивлеевой, у которого из одежды был один носок на причинном месте.

Фото, видео: Telegram/Суды общей юрисдикции города /moscowcourts;Instagram*/onlybimba; 5-tv.ru

Рэпер Николай Васильев, более известный как Vacio, упал с третьего этажа сквозь стеклянную крышу в Париже. Об этом сообщила в социальных сетях его знакомая. Артиста госпитализировали в тяжелом состоянии, он находится в реанимации.

По словам девушки, падение произошло прошлой ночью.

«Страховки у него нет, поэтому ситуация очень сложная. В самое ближайшее время откроем сбор, чтобы покрыть расходы на лечение», — написала она в своем блоге.

При этом музыкальный журналист и креативный продюсер Studio 21 Василий Конад сообщил, что рэпер действительно упал с крыши, однако это произошло в марте.

Vacio прославился после участия в скандальной «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой в 2023 году, где появился в одном носке, прикрывающем причинное место. После инцидента его арестовали на десять суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей. Позднее Васильев покинул Россию после получения повестки в военкомат.

Фото: Instagram*/onlybimba

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

