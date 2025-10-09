«Греху уподобилась»: Боня рассказала, как проводит время в Дубае

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 66 0

По ее словам, этим занимаются практически все.

Как Боня согрешила в Дубае

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Телеведущая Виктория Боня призналась, что согрешила в Дубае

Телеведущая Виктория Боня призналась, что согрешила в своей постели в Дубае.

Она предстала перед подписчиками в расслабленном образе без макияжа с распущенными волосами в номере отеля. Рядом с ней стоял поднос с различными десертами, которые звезда решила съесть перед сном.

«Буду с вами честна, сегодня греху уподобилась. Все мы грешные, понятное дело, но я не могу. Сегодня прям ночью, еще и перед сном, решила чревоугодием позаниматься. Редко такое бывает, скажу честно. Редко греху уподобляюсь, но сразу хочу покаяться. Потому что честность сразу же все грехи снимает, тем более перед такой аудиторией на миллионы», — призналась селебрити.

Боня добавила, что не она одна грешна, ведь, по ее словам, практически каждый хоть иногда не отказывает себе в удовольствии съесть что-нибудь сладкое ночью. Телеведущая добавила, что съела уже два десерта. В то же время у нее осталось еще четыре угощения, но продолжать трапезу она отказалась. Звезде особенно понравился десерт с малиной.

Боня находится в Дубае вместе с дочерью Анджелиной. В своем Telegram-канале она рассказала, что днем посещает различные мероприятия. Ночью же она не всегда ест десерты, но и читает книги. Так, 5 октября она призналась, что заканчивает роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что дочь Виктории Бони протащила ее по полу за ноги.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.55
-0.38 94.94
-0.73
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:00
Британка хотела отравить или задушить мужа из-за страховки
11:52
В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в отца двоих детей из-за денежного перевода
11:50
В НАБУ заявили о предложении взятки в $3,5 млн от прокурора за закрытие дела
11:48
Директор парка в Челябинске попался на многомиллионной афере с аттракционами
11:43
Хотела облегчить боль в спине: китаянка съела восемь лягушек и попала в больницу
11:31
Сыновья украли телефон: британка была застрелена на пороге дома из мести

Сейчас читают

В Красноярском крае поймали сигнал телефона главы пропавшей семьи Усольцевых
Российские бойцы столкнулись с британскими наемниками в боях за Нововасилевское
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Покровская родительская суббота в 2025 году: традиции
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео