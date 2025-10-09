Власти Тернопольской области устроили попытку захвата Почаевской Лавры

В Тернопольской области власти организовали штурм крупнейшего православного монастыря и духовного центра на западе Украины — Почаевской Лавры.

Учитывая последние события на Украине, гонения на каноническую церковь, монахи и семинаристы ожидали эту атаку и были к ней готовы.

Как это ни странно, но нападение удалось отбить, хотя среди атакующих монахи заметили начальника местного отдела СБУ и руководителя архитектурного заповедника. То есть в следующий раз они соберут просто большие силы и сделают монастырь таким же светским учреждением, в которое уже успели превратить, например Киево-Печерскую Лавру.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.