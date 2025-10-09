Власти Тернопольской области устроили попытку захвата Почаевской Лавры

Эфирная новость 70 0

На захват крупнейшего православного монастыря Западной Украины пришли среди прочих начальник местного отдела СБУ и руководитель архитектурного заповедника.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пятаков; 5-tv.ru

В Тернопольской области власти организовали штурм крупнейшего православного монастыря и духовного центра на западе Украины — Почаевской Лавры.

Учитывая последние события на Украине, гонения на каноническую церковь, монахи и семинаристы ожидали эту атаку и были к ней готовы.

Как это ни странно, но нападение удалось отбить, хотя среди атакующих монахи заметили начальника местного отдела СБУ и руководителя архитектурного заповедника. То есть в следующий раз они соберут просто большие силы и сделают монастырь таким же светским учреждением, в которое уже успели превратить, например Киево-Печерскую Лавру.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.55
-0.38 94.94
-0.73
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:00
Британка хотела отравить или задушить мужа из-за страховки
11:52
В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в отца двоих детей из-за денежного перевода
11:50
В НАБУ заявили о предложении взятки в $3,5 млн от прокурора за закрытие дела
11:48
Директор парка в Челябинске попался на многомиллионной афере с аттракционами
11:43
Хотела облегчить боль в спине: китаянка съела восемь лягушек и попала в больницу
11:31
Сыновья украли телефон: британка была застрелена на пороге дома из мести

Сейчас читают

В Красноярском крае поймали сигнал телефона главы пропавшей семьи Усольцевых
Российские бойцы столкнулись с британскими наемниками в боях за Нововасилевское
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Покровская родительская суббота в 2025 году: традиции
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео