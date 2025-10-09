Израиль и ХАМАС подписали первую фазу плана по урегулированию конфликта

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 79 0

Что входит в договоренности достигнутого соглашения?

Соглашение ХАМАС и Израиля: о чем договорились стороны

Фото: Reuters/Dawoud Abu Alkas

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент США Дональд Трамп сообщил о достигнутом соглашении между Израилем и движением ХАМАС, согласно которому стороны начинают реализацию первого этапа плана по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

«Я очень горжусь, сообщая, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу нашего мирного плана», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Как уточнил американский лидер, «это означает, что все заложники будут очень скоро освобождены, а Израиль отведет войска к согласованным линиям в качестве первого шага к прочному и долгосрочному миру».

Как уточняет издание Times of Israel, ХАМАС должен освободить всех оставшихся в живых заложников уже в субботу.

Белый дом 29 сентября обнародовал план урегулирования конфликта на Ближнем Востоке из 20 пунктов. Среди них — прекращение огня, вывод израильских войск из сектора Газа, освобождение заложников.

Представители ХАМАС заявили 3 октября о согласии на основные положения плана. Они также выразили готовность немедленно приступить к переговорам через международных посредников. На следующий день Израиль отдал приказ о приостановке военной операции в секторе Газа.

Еще 7 октября Трамп отметил, что ближайшие 48 часов станут решающими для достижения соглашения. В эти дни в Шарм-эш-Шейхе проходят переговоры между представителями ХАМАС и Израиля при посредничестве египетской стороны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.55
-0.38 94.94
-0.73
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:00
Британка хотела отравить или задушить мужа из-за страховки
11:52
В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в отца двоих детей из-за денежного перевода
11:50
В НАБУ заявили о предложении взятки в $3,5 млн от прокурора за закрытие дела
11:48
Директор парка в Челябинске попался на многомиллионной афере с аттракционами
11:43
Хотела облегчить боль в спине: китаянка съела восемь лягушек и попала в больницу
11:31
Сыновья украли телефон: британка была застрелена на пороге дома из мести

Сейчас читают

В Красноярском крае поймали сигнал телефона главы пропавшей семьи Усольцевых
Российские бойцы столкнулись с британскими наемниками в боях за Нововасилевское
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Покровская родительская суббота в 2025 году: традиции
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео