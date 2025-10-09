Израиль и ХАМАС подписали первую фазу плана по урегулированию конфликта

Президент США Дональд Трамп сообщил о достигнутом соглашении между Израилем и движением ХАМАС, согласно которому стороны начинают реализацию первого этапа плана по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

«Я очень горжусь, сообщая, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу нашего мирного плана», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Как уточнил американский лидер, «это означает, что все заложники будут очень скоро освобождены, а Израиль отведет войска к согласованным линиям в качестве первого шага к прочному и долгосрочному миру».

Как уточняет издание Times of Israel, ХАМАС должен освободить всех оставшихся в живых заложников уже в субботу.

Белый дом 29 сентября обнародовал план урегулирования конфликта на Ближнем Востоке из 20 пунктов. Среди них — прекращение огня, вывод израильских войск из сектора Газа, освобождение заложников.

Представители ХАМАС заявили 3 октября о согласии на основные положения плана. Они также выразили готовность немедленно приступить к переговорам через международных посредников. На следующий день Израиль отдал приказ о приостановке военной операции в секторе Газа.

Еще 7 октября Трамп отметил, что ближайшие 48 часов станут решающими для достижения соглашения. В эти дни в Шарм-эш-Шейхе проходят переговоры между представителями ХАМАС и Израиля при посредничестве египетской стороны.

