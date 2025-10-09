Бас-гитарист группы Kiss Джин Симмонс попал в ДТП в Калифорнии

Бас-гитарист американской рок-группы Kiss Джин Симмонс попал в ДТП в городе Малибу в американском штате Калифорния. Об этом сообщает NBC 4 Los Angeles.

Симмонс признался сотрудникам службы шерифа округа Лос-Анджелес, что потерял сознание за рулем.

В свою очередь жена музыканта, Шэннон Твид, уточнила, что автомобиль Симмонса проехал несколько полос, а затем врезался в припаркованную машину.

Кроме того, супруга сообщила, что бас-гитариста доставили в больницу на обследование, но потом отправили домой для продолжения лечения. По ее словам, инцидент мог произойти из-за недавней смены лекарств, которые принимает музыкант.

В то же время журнал Rolling Stone сообщил, ссылаясь на слова представителя музыканта, что Симмонс совершенно «здоров после этой небольшой аварии». Кроме того, бас-гитарист и сам записал сообщение для телеканала NBC 4, в котором признался, что чувствует себя хорошо.

