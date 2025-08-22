Гитарист и основатель метал-группы Mastodon Брэнт Хайндс разбился на мотоцикле

Американский гитарист, один из основателей метал-группы Mastodon Брэнт Хайндс скончался в результаты ДТП. Как сообщается в материале газеты The Guardian, авария произошла около 23:35 по местному времени в Атланте. По данным издания, мотоцикл музыканта Harley-Davidson столкнулся со внедорожником BMW, водитель которого не уступил дорогу при повороте. Артисту был 51 год.

Брэнт Хайндс играл в Mastodon с первых дней существования. В марте этого года он покинул коллектив не на самой позитивной ноте, однако именно в соцсетях группы первой появилась информация о трагедии. Позднее бюро судебно-медицинской экспертизы округа Фултон подтвердило факт его смерти.

«Мы убиты горем, потрясены и все еще пытаемся смириться с утратой этой творческой силы, с которой мы разделили столько триумфов, достижений и создали музыку, тронувшую сердца стольких людей… Наши сердца с семьей, друзьями и поклонниками Брэнта. В это непростое время мы просим вас уважать частную жизнь каждого», — говорится в публикации бывших коллег погибшего.

В 2000 году Хайндс, басист Трой Сандерс, гитарист Билл Келлихер и барабанщик Брэнн Дэйлор создали Mastodon. Дебютный альбом Remission был выпущен в 2002-м. Особое звучание, сочетающее в себе прогрессивный рок, альтернативу и гранж, быстро привлекло внимание поклонников хэви-метала, и уже следующий сборник Leviathan вывел группу в мейнстрим своего направления. Всего на счету команды восемь студийных альбомов, она была трижды номинирована на «Грэмми» и не раз признавалась одной из лучших хард-рок-групп всех времен.

Хайндс также пробовал себя на телевидении, а именно как актер: вместе с участниками своей группы он ненадолго появился в пятом сезоне сериала HBO «Игра престолов» в роли одного их одичалых. В начале этого года в прессе появились сообщения, что Mastodon и Хайндс «приняли обоюдное решение расстаться». Но сам гитарист опроверг мягкую формулировку, заявив, что его вынудили уйти, бывших коллег по группе он назвал ужасными людьми.

