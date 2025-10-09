Трамп спрогнозировал исход конфликта на Украине

Трамп: Конфликт на Украине удастся урегулировать

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине в конечном итоге все же удастся урегулировать мирным путем. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме, его слова передает Associated Press.

«Думаю, мы в конечном счете урегулируем ситуацию...» — сообщил американский лидер.

Ранее глава Белого дома выразил надежду на завершение конфликта и даже постучал по дереву. Дональд Трамп подчеркнул, что США не участвуют в боевых действиях напрямую, а лишь поставляют вооружение странам НАТО, которые оплачивают его и передают Киеву.

Также Трамп отмечал, что урегулирование украинского кризиса может оказаться сложнее, чем установление мира на Ближнем Востоке. По его словам, он хорошо ладит с президентом России Владимиром Путиным. Однако американский лидер полагал, что уладить вопрос будет легче.

