«Все ближе и ближе»: Трамп заявил о прогрессе в переговорах по Украине

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 26 0

Американский лидер утверждает, что стороны постепенно нащупывают точки соприкосновения.

Что известно о переговорах по Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Трамп: переговоры по урегулированию конфликта на Украине продолжаются

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине продолжаются. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети.

По словам американского лидера, стороны постепенно нащупывают точки соприкосновения.

«Продолжаются переговоры о прекращении этого конфликта, и с каждым днем мы становимся все ближе и ближе. Спасибо вам за ваше внимание к этому вопросу», — написал президент США в личном блоге.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо во время своего визита в Москву планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Главной темой беседы должны стать пути прекращения конфликта на Украине.

По словам словацкого лидера, он намерен призвать Россию к перемирию. Кроме того, Фицо собирается передать Путину послание от главы киевского режима Владимира Зеленского. Российские власти уже в курсе этого и готовы оценить содержание письма от президента Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+26° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:05
Сомнительный деликатес: чем может быть опасен тунец
21:57
Захарова призвала потерпеть перебои со связью ради безопасности детей
21:50
Россиян предупредили о штрафах за шумную стиральную машину и игры дома
21:47
Россия согласилась поддержать инициативу Трампа о продлении перемирия до 11 мая
21:40
Сладкая ловушка: какие фрукты провоцируют скачки сахара в крови
21:30
Иллюзия сочувствия: почему чат-боты и таблетки не заменят живое общение

Сейчас читают

Хантавирус распространяется по всему миру: миру грозит новая эпидемия?
Какие улицы перекроют в Москве на 9 Мая
Особая техника: назван эффективный и легкий способ укрепить мышцы
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео