Скидок не будет? Совфед предлагает изменить законодательство по маркетплейсам

|
Диана Кулманакова
Новые нормы должны обеспечить равные условия для всех продавцов и покупателей.

Почему покупать по карте маркетплейса дешевле

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Совфед предлагает запретить маркетплейсам скидки при оплате собственными картами

Совет Федерации рекомендовал правительству РФ внести поправки в закон «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики». Среди предлагаемых мер — запрет на предоставление скидок покупателям при оплате товара через собственные карты или электронные кошельки маркетплейсов. Об этом говорится в постановлении «О текущей ситуации в экономике и основных задачах социально-экономического развития Российской Федерации», принятом 8 октября.

Такая инициатива была предложена для того, чтобы исключить преимущества для компаний, аффилированных с владельцами цифровых платформ. Сенаторы подчеркнули, что новые нормы должны обеспечить равные условия для всех продавцов и покупателей и закрепить принцип единой цены на товары, работы и услуги независимо от способа оплаты.

Помимо этого, Совфед рекомендовал Госдуме рассмотреть законопроект, вводящий административную ответственность за нарушения при использовании цифровых платформ.

Ранее крупнейшие банки указывали, что практика предоставления скидок внутри экосистем маркетплейсов нарушает конкуренцию, предоставляя преимущества клиентам собственных сервисов и обходя традиционные банковские условия. ЦБ и ФАС уже ведут диалог с участниками рынка по вопросам выравнивания условий и соблюдения антимонопольного законодательства.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака

