Немецкий политик Нимайер попросил по-русски прощения за блокаду Ленинграда

|
Дарья Орлова
Слова покаяния прозвучали на Петербургском газовом форуме.

Нимайер по-русски извинился за блокаду Ленинграда

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер выступил на Петербургском международном газовом форуме и публично по-русски извинился за блокаду Ленинграда. Об этом сообщает РИА Новости.

«Уважаемые дамы и господа, я прошу прощения за блокаду Ленинграда», — заявил он, обращаясь к участникам форума.

Политик отметил, что немцы, приезжающие в Россию, чувствуют, как две мировые войны оставили глубокий след в отношениях между странами. Он подчеркнул, что, вспоминая о блокаде Ленинграда, склоняет голову перед погибшими, и добавил, что немцы не хотят повторения подобных трагедий.

Слова Нимайера вызвали положительную реакцию зала — многие присутствующие встретили его выступление аплодисментами.

Ранее российский МИД неоднократно обращался к германским властям с требованием официально признать действия нацистов актом геноцида. В ведомстве подчеркивали, что отказ Германии делать это связан с политической конъюнктурой.

