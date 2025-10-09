Директор парка в Челябинске попался на многомиллионной афере с аттракционами

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 22 0

Действия чиновника нанесли ущерб бюджету города.

Как директор парка в Челябинске провернул аферу на 86 млн

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева

В Челябинске задержан директор Центрального парка культуры и отдыха имени Юрия Гагарина. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФСБ.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-разыскной деятельности, проведенной сотрудниками ФСБ. Расследование ведет Следственное управление СК России по Челябинской области.

По данным следствия, с начала 2023 по середину 2024 года руководитель парка заключил договор с коммерческой фирмой на поставку аттракционов стоимостью более 86 миллионов рублей. При этом оборудование закупалось по заведомо завышенной цене, а для оплаты использовались бюджетные субсидии, выделенные Управлением культуры администрации Челябинска.

Следователи отмечают, что директор был осведомлен о том, что аттракционы планировалось демонтировать до конца 2024 года, поэтому сделка не имела практического смысла. В результате действий чиновника бюджету города нанесен значительный ущерб.

На месте работы и по месту жительства подозреваемого прошли обыски. В данный момент сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все обстоятельства дела.

