«Я читал Достоевского»: Дибров предпочел русскую классику клипам SHAMAN

Светлана Стофорандова Журналист

Телеведущий не стал давать оценок музыкальной работе артиста

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Телеведущий Дмитрий Дибров предпочитает чтение русской классики просмотру патриотического клипа заслуженного артиста России Ярослава Дронова, более известного под псевдонимом SHAMAN. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на светской премьере культового боевика «Убить Билла: Кровавое дело целиком». 

Дибров не стал давать никаких оценок музыкальной работе SHAMAN, вместо этого он вспомнил об отказе писателя Льва Толстого от Нобелевской премии. 

«Я видел не клип SHAMAN, а я читал Достоевского и я читал Толстого. Когда придумали Нобелевскую премию, ее хотели первым делом вручить Толстому. Он сказал: "Я в Осло не поеду, вам надо — вы приезжайте в Ясную Поляну, что я попрусь за какой-то премией туда". Потому что наша Россия сильнее любых премий. Вот что я думаю», — сказал телеведущий.

Пока Дибров погружен в литературу, клип SHAMAN «Россия-мама» продолжает бить рекорды по обсуждениям. В видео Дронов с помощью нейросетей «оживил» голоса уехавших из страны иноагентов и заставил их петь о любви к России. Артист назвал работу «вызовом огня на себя» и жестким ответом всем, кто совершил предательство. 

Перед тем как выпустить музыкальный клип, он несколько дней интриговал фанатов, появляясь с загадочной папкой то у стен посольства США, то на Красной площади. В самом ролике стопка документов стала ключевой уликой — SHAMAN предстал в образе сурового сыщика, раскрывающего заговор против страны.

