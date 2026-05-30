«Я читал Достоевского»: Дибров предпочел русскую классику клипам SHAMAN

Дибров предпочитает чтение русской литературы просмотру клипов SHAMAN

Телеведущий Дмитрий Дибров предпочитает чтение русской классики просмотру патриотического клипа заслуженного артиста России Ярослава Дронова, более известного под псевдонимом SHAMAN. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на светской премьере культового боевика «Убить Билла: Кровавое дело целиком».

Дибров не стал давать никаких оценок музыкальной работе SHAMAN, вместо этого он вспомнил об отказе писателя Льва Толстого от Нобелевской премии.

«Я видел не клип SHAMAN, а я читал Достоевского и я читал Толстого. Когда придумали Нобелевскую премию, ее хотели первым делом вручить Толстому. Он сказал: "Я в Осло не поеду, вам надо — вы приезжайте в Ясную Поляну, что я попрусь за какой-то премией туда". Потому что наша Россия сильнее любых премий. Вот что я думаю», — сказал телеведущий.

Пока Дибров погружен в литературу, клип SHAMAN «Россия-мама» продолжает бить рекорды по обсуждениям. В видео Дронов с помощью нейросетей «оживил» голоса уехавших из страны иноагентов и заставил их петь о любви к России. Артист назвал работу «вызовом огня на себя» и жестким ответом всем, кто совершил предательство.

Перед тем как выпустить музыкальный клип, он несколько дней интриговал фанатов, появляясь с загадочной папкой то у стен посольства США, то на Красной площади. В самом ролике стопка документов стала ключевой уликой — SHAMAN предстал в образе сурового сыщика, раскрывающего заговор против страны.

