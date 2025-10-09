Сотрудники Росгвардии пресекли дебош в ресторане в центре Москвы

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 71 0

У входа в здание произошла массовая драка.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; Росгвардия г. Москвы; 5-tv.ru

В Центральном административном округе столицы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве задержали дебошира в одном из охраняемых объектов. Соответствующие кадры опубликовало ведомство.

Находясь на маршруте патрулирования вблизи Марксистской улицы, правоохранители получили сигнал тревоги из ресторана. После этого они прибыли на место происшествия. Следом к сотрудникам Росгвардии обратился администратор заведения, который рассказал детали происшествия.

Выяснилось, что один из посетителей отказался оплачивать счет, а в дальнейшем начал провоцировать драку с другими гостями. В ходе разгоревшегося конфликта у входа в ресторан произошла массовая драка. Однако в ситуацию незамедлительно вмешались правоохранители. Они пресекли хулиганские действия 54-летнего жителя Москвы.

Для последующего разбирательства в случившемся мужчину доставили в отделение полиции.

Ранее 5-tv.ru писал, что пьяный мужчина устроил переполох в столичном детском саду.

