Суд отверг иск Илона Маска к Open AI на 150 миллиардов долларов

В США поставили точку в самом громком судебном процессе вокруг нейросетей. Суд отверг иск богатейшего человека планеты, предпринимателя Илона Маска, к разработчику систем искусственного интеллекта — OpenAI. Решение приняли единогласно, а вердикт объяснили истечением срока давности для таких дел.

Претензии Маска на 150 миллиардов долларов — это почти пятая часть стоимости всей компании — касались инвестиционного мошенничества. Он утверждал, что его бывшие партнеры нарушили изначальные договоренности и превратили стартап в машину для извлечения прибыли. Помимо выплат, Маск требовал еще и отстранить руководство компании от работы.

Присяжные изучали материалы и заслушивали показания свидетелей в течение трех недель и в итоге отказали бизнесмену.

