«С ног на голову»: на европейскую часть России обрушилась африканская жара

Редкая для этого времени года африканская жара накрыла европейскую часть России. В Москве уже сегодня почти плюс 30 градусов, в Петербург она придет уже завтра, правда, всего на один день.

Перепад будет резкий. Температурные рекорды ожидаются в Вологодской, Владимирской, Тверской, Ярославской, Рязанской областях. Такая знойная погода больше характерна для юга страны, но там, наоборот, прохлада.

«Все с ног на голову встало на Русской равнине. Юг в холоде, в Сочи плюс 17. А на севере в Сыктывкаре в субботу был 31 градус. То есть очень неравномерное распределение температуры. Эта жара пришла к нам из Средней Азии. Суточные рекорды, скорее всего, будут, месячный рекорд устоит», — сказал синоптик, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Передышка от аномальной жары в центральной России наступит только к выходным, когда температура будет снижаться до более комфортных значений.

