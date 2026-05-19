С добрыми глазами и милым хвостиком: запретят ли в КНДР собачье мясо

Этот продукт считается лечебным средством в традиционной медицине страны.

Кореевед Ланьков: в КНДР не запретят употребление собачьего мяса

Власти КНДР не собираются запрещать употребление собачьего мяса, в отличие от Южной Кореи, где такой запрет готовится к введению. Об этом Газета.ру рассказал кореевед Андрей Ланьков.

По его словам, в КНДР этот продукт официально называют «сладким мясом» и считают полезным и питательным, а его употребление поддерживается на государственном уровне.

В нацирнальных кулинарных книгах КНДР подчеркивается, что собачье мясо содержит больше витаминов, чем курятина, свинина или говядина, и даже считается лечебным средством в традиционной медицине.

Кроме того, открытие ресторанов, где подают блюда из собачатины, полностью одобряется высшим руководством страны.

В то же время Южная Корея держит курс к полному запрету на разведение, забой и продажу собак для употребления в пищу. Соответствующий указ должен вступить в силу в феврале 2027 года.

С добрыми глазами и милым хвостиком: запретят ли в КНДР собачье мясо
