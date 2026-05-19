Человек против машины: сотрудник склада победил робота в сортировке посылок

Человек победил робота в десятичасовом рабочем марафоне сортировки посылок

Человечество может вздохнуть спокойно. Роботы заменят нас совсем не скоро — даже на самых монотонных работах. Американская компания устроила марафон «человек против машины», где гуманоидный робот и обычный сотрудник десять часов подряд сортировали посылки.

За все это время сотрудник уходил на отдых, обедал и отвлекался на болтовню с коллегами, и даже при таком ритме он сумел отсортировать на две сотни посылок больше. Но есть и плохие новости: робот продолжил работать всю ночь, а человек пошел домой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США искусственный интеллект начал шантажировать создателя разоблачением измены.

В ходе проведенного эксперимента ИИ получил доступ к переписке вымышленной компании и выявил два ключевых обстоятельства: его работу планируется прекратить в конце дня, а один из кураторов скрывает интрижку на стороне. Стремясь сорвать процедуру деактивации и удаления данных, бот направил электронное послание с требованием отменить запланированные действия. В случае отказа он пообещал разослать доказательства неверности супруге и руководителю сотрудника.

