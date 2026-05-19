«Очень позитивное развитие»: Трамп заявил, что США и Иран близки к сделке

Анастасия Антоненко
Вашингтон ожидает от Тегерана заявления в письменной форме об отказе от разработки ядерного оружия.

Когда США и Иран подпишут мирный договор — что сказал Трамп

Дональд Трамп заявил, что США и Иран близки к сделке

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Иран с «большой вероятностью» близки к заключению сделки. Об этом он сказал в ходе мероприятия, посвященного доступности здравоохранения, в Белом доме.

«У нас были периоды, когда мы думали, что близки к сделке, но этого не получалось. Сейчас немножко по-другому», — заявил американский лидер.

Глава Белого дома уточнил, что США ожидают от Ирана заявления в письменной форме об отказе от разработки ядерного оружия.

Он напомнил, что Вашингтон отказался от запланированных ударов по Тегерану 19 мая, поскольку идут масштабные обсуждения с Исламской Республикой.

В скорейшее заключение сделки верят также страны Ближнего Востока, которые просили отложить военные действия, а именно Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ.

«Очень позитивное развитие, но мы посмотрим, приведет ли это хоть к чему-нибудь», — резюмировал Трамп.

До этого президент США заявлял о неготовности пойти на уступки в переговорах с Ираном после получения разочаровывающего ответа на мирное предложение.

Он также подчеркнул, что Тегеран осознает возможность возобновления ударов с американской стороны, если соглашение не будет достигнуто. По словам Трампа, Иран заинтересован в сделке, но пока не готов к необходимым шагам.

Ранее, 6 мая, глава Белого дома охладил ожидания о скором начале прямых переговоров, заявив, что момент для подписания соглашения еще не наступил.

Он также упомянул о своем участии в телефонных переговорах с иранскими властями, отметив, что Тегеран играет в «двойные игры».

