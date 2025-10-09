В Петербурге ученые смогли уменьшить побочные эффекты химиотерапии

В СПбПУ найден способ уменьшить последствия химиотерапии

Ученые из Петербургского Политехнического университета (СПбПУ) разработали технологию, которая помогает снизить побочные эффекты химиотерапии при лечении онкологических заболеваний.

Исследователям удалось повысить эффективность адресной доставки лекарств непосредственно в опухоль. Для этого наночастицы медикаментов покрывают специальной смесью веществ, аналогичных компонентам, содержащимся в головном мозге. Такой подход позволяет высвобождать активное вещество точечно, воздействуя исключительно на раковые клетки и минимизируя вред здоровым тканям организма.

По данным ученых, использование новой технологии способствует снижению токсичности лечения и облегчает переносимость химиотерапии пациентами.

Кроме того, к концу 2026 года в Санкт-Петербурге планируют запустить производство вакцины против рака, основанной на иммунных клетках человека.

