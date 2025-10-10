Тайна острова Пасхи: гигантские статуи могли «дойти» до места установки сами

Университет Аризоны: статуи острова Пасхи могли дойти до места установки сами

После десятилетий споров о том, как древним жителям острова Пасхи удалось переместить почти тысячу каменных статуй весом до 80 тонн на место их установки, исследователи из Бингемтонского университета и Университета Аризоны предложили убедительное объяснение: моаи буквально «прошли» к своим святилищам. Об этом сообщает издание The New York Post.

Профессор антропологии Карл Липо пояснил, что секрет заключается в форме и наклоне статуй. Их широкие D-образные основания и небольшой наклон вперед позволяли гигантам раскачиваться из стороны в сторону — словно в ритмичном танце, продвигаясь вперед шаг за шагом.

«Как только начинаешь думать об этом, все становится просто — люди тянут, а статуя движется сама. Самое трудное — добиться правильного ритма», — отметил Липо.

Ученые создали четырехтонную копию моаи и провели эксперимент: всего 18 человек смогли «провести» статую на 100 метров за 40 минут, используя лишь несколько веревок. Этот способ оказался гораздо эффективнее, чем протаскивание глыбы по земле.

Результаты совпадают с древними легендами народа Рапа-Нуи, в которых говорилось, что статуи «шли» от каменоломни до своих священных платформ — аху.

Кроме того, исследователи считают, что знаменитая сеть дорог моаи, которую раньше принимали за ритуальные, на самом деле служила функциональными путями для передвижения статуй. Эти дороги шириной около 4,5 метров имеют легкую вогнутость по центру, которая помогает удерживать равновесие при движении.

«Каждая дорога — это часть процесса. Они строились не для церемоний, а для самих статуй», — объяснил Липо.

Долгое время ученые полагали, что моаи перевозили на деревянных санях, но на безлесном острове это выглядело сомнительно. Новая «шагающая» теория не только физически реалистична, но и подчеркивает изобретательность древних островитян.

«Рапануйцы были невероятно умными. Они использовали то, что имели, и сделали невозможное возможным», — добавил Липо.

Что такое моаи и почему они так важны

Моаи — это монолитные каменные статуи, созданные народом Рапа-Нуи между XI и XVI веками. Всего их известно более 900, и почти все они высечены из вулканического туфа в карьере Рано-Рараку.

Средняя высота статуй — около четырех метров, но некоторые достигают десяти метров. Самое большое незавершенное изваяние превышает 20 метров в длину. Вес их составляет от десяти до 80 тонн.

Моаи изображают предков — вождей и духов, чья сила, по верованиям островитян, защищала деревни. Они всегда обращены лицом внутрь острова — к людям, которых должны были охранять, а спиной к океану.

Сегодня эти каменные гиганты признаны объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее, в 2023 году, археологи обнаружили на острове еще одну статую — новую моаи, найденную в высохшем кратере вулкана после сильной засухи.

