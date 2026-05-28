Израиль ударил по жилым объектам в городе на юге Ливана

Истребители ВВС Израиля атаковали жилые дома в городе Тир в южной части Ливана. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в службе скорой помощи.

Известно, что авиаудару подверглось здание Фарес, которое находится на улице Сафийеддина. В результате на месте попадания снаряда вспыхнул пожар. Прибывшие экстренные службы проводят поисково-спасательную операцию.

Кроме того, источник заявил, что в городе несколько часов назад произошла атака на религиозный комплекс, названный в честь имама Хусейна.

Израильские военные 27 мая заявили, что нанесли удары по объектам шиитского движения «Хезболла» на юге и востоке Ливана. Они также призвали местных жителей покинуть свои дома и эвакуироваться за реку Захрани. При этом в Минздраве Ливана заявили о гибели более 30 человек в результате атак ЦАХАЛ.

Между двумя странами официально действует перемирие. Оно вступило в силу 17 апреля, а спустя месяц его продлили на 45 дней. Несмотря на это, Тель-Авив и Бейрут обвиняют друг друга в нарушении договоренностей и продолжают наносить удары.

