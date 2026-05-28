Путин и Токаев проведут переговоры в четверг

Президент РФ также поднимет вопрос развития ИИ на Евразийском экономическом форуме.
Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российский лидер Владимир Путин проведет переговоры со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым 28 мая в Астане. Детали предстоящей встречи раскрыли в РИА Новости.
Официальная церемония встречи глав государств состоится утром во Дворце независимости. Путина встретят почетным караулом, а в небе пролетят самолеты с российским триколором. Затем президенты проведут переговоры в узком и расширенном форматах, после которых заключат 16 документов.
Лидеры РФ и Казахстана также ознакомятся с проектом закладки капсулы на месте будущего образовательного центра «Сириус» в Астане и посадят дуб на Аллее вечной дружбы двух стран.
Кроме того, Путин выступит на пятом Евразийском экономическом форуме с оценкой уровня цифровизации и прогрессе в сфере искусственного интеллекта. Он примет участие в работе выставки форума, где будут представлены достижения стран-членов ЕАЭС.
Президент России прибыл с государственным визитом в Астану 27 мая. В аэропорту его встретил Токаев, оркестр и дети с флагами двух стран. Позже руководители стран пообедали в формате «тет-а-тет».
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Путин и Токаев обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
64%
Нашли ошибку?