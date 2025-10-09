Пятеро мужчин приговорены к пожизненному сроку за убийство туриста в Лондоне

|
Дарья Орлова
Злоумышленники толпой накинулись на жертву, надеясь ограбить его.

В Лондоне пятеро мужчин убили туриста и получили пожизненное

Фото: 5-tv.ru

Пятеро мужчин признаны виновными в убийстве 26-летнего гражданина Греции Антониса Антониадиса, погибшего во время ограбления в Лондоне. Об этом сообщает портал Greek Reporter. Инцидент произошел в июле 2024 года, однако приговор злоумышленникам вынесли только сейчас.

Суд признал виновными Шиана Джонсона, Софиана Аллиша, Амина Аллиша, Джошуа Маккоркодейла и Альфи Хиппла. По данным следствия, группа напала на молодого человека возле ночного клуба, расположенного неподалеку от Оксфорд-Серкус — одного из самых оживленных районов британской столицы.

Антониадис прибыл в Лондон на отдых с друзьями. В тот вечер банда из пяти человек разъезжала по городу на угнанной машине в поисках жертвы для ограбления. Их внимание привлек турист с дорогими аксессуарами. Когда компания вышла из такси у арендованного жилья в районе Нью-Кросс, преступники напали.

Потерпевший попытался защититься и ударил одного из нападавших бутылкой бренди, но злоумышленники ответили жестоким избиением. Мужчину били руками и ногами, а затем нанесли несколько ножевых ранений в грудь и бедро. После этого преступники скрылись, забрав лишь телефон.

Пострадавшего доставили в больницу, однако медики не смогли спасти его жизнь. Родители погибшего, Стелла и Яннис Антониадис, на судебных слушаниях заявили, что потеря сына стала для них «несправедливой и бесчеловечной».

