Умер математик Владимир Воеводин

В возрасте 63 лет скончался ученый-математик, член-корреспондент Российской академии наук Владимир Воеводин. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Национального центра физики и математики (НЦФМ), академик Александр Сергеев.

«Это огромная потеря для нас. Он занимался программированием на мощных, самых высокоскоростных компьютерах и его научные компетенции были высочайшего уровня», — заявил он.

Академик подчеркнул, что Всероссийские студенческие физико-математические конкурс-школы Игоря Тамма появились именно благодаря их совместной работе. Он отметил, что работа учебных заведений сыграли важную роль в привлечении молодежи в НЦФМ.

В самом Центре назвали смерть ученого тяжелой и невосполнимой утратой. В пресс-службе добавили, что его жизнь — пример служения российской науке, стремления к знанию и преданности к делу.

Последние годы своей жизни Воеводин занимался подготовкой молодых ученых в филиале МГУ в Сарове. В НЦФМ добавили, что прощание с математиком пройдет 2 мая в Доме Культуры МГУ.

Ранее 5-tv.ru писал, что на 90-м году жизни умер народный артист России Роберт Ляпидевский.

