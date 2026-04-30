Умер математик Владимир Воеводин

Мурад Устаров
Он был одним из основателей студенческих конкурс-школ Игоря Тамма.

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

В возрасте 63 лет скончался ученый-математик, член-корреспондент Российской академии наук Владимир Воеводин. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Национального центра физики и математики (НЦФМ), академик Александр Сергеев.

«Это огромная потеря для нас. Он занимался программированием на мощных, самых высокоскоростных компьютерах и его научные компетенции были высочайшего уровня», — заявил он.

Академик подчеркнул, что Всероссийские студенческие физико-математические конкурс-школы Игоря Тамма появились именно благодаря их совместной работе. Он отметил, что работа учебных заведений сыграли важную роль в привлечении молодежи в НЦФМ.

В самом Центре назвали смерть ученого тяжелой и невосполнимой утратой. В пресс-службе добавили, что его жизнь — пример служения российской науке, стремления к знанию и преданности к делу.

Последние годы своей жизни Воеводин занимался подготовкой молодых ученых в филиале МГУ в Сарове. В НЦФМ добавили, что прощание с математиком пройдет 2 мая в Доме Культуры МГУ.

Метеорный поток денег: финансовый гороскоп для знаков зодиака на май 2026

