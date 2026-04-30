«Я боец»: Волочкова вернулась к танцам, несмотря на запреты после операции

Перенесшая операцию Волочкова продолжила танцевать, несмотря на запреты врачей

Заслуженная артиста России Анастасия Волочкова нарушила рекомендации врачей и открыто об этом рассказала. После операции ей советовали воздержаться от балета хотя бы на три месяца, но душа знаменитости просится в пляс. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере собственной песни «А кто эти люди?».

«Да, нарушаю я рекомендации врачей. <…>. Они попросили: «Вы можете три месяца не надевать пуанты и дождаться пока там приживется этот имплант?» — поделилась балерина.

Волочкова назвала себя бойцом, поэтому жизнь без балета не представляет. Даже после хирургического вмешательства она собиралась выйти на сцену. Однако тут помешала помощница Лолочка, которая спрятала от нее пуанты. Анастасия не злилась на нее, понимала, что о ней же позаботились.

«Они (врачи. — Прим. ред.) мне звонят из Германии, говорят: «Анастасия, вы что делаете?». Я говорю: «Я что делаю? Уже практически танцую», — рассказала балерина.

Операция прошла в Германии. Она проводилась сразу двумя профессорами в госпитале святой Марии в Мюльхайме. Выяснилось, что российские специалисты не решились за нее взяться, поскольку Волочкова поставила главное условие: по итогу она все равно должна выйти на сцену и продолжить танцевать.

«Мне нужна была гарантия того, что я выйду на сцену танцевать. Конечно, я нарушаю рекомендации профессоров и немецких, и наших в ЦИТО (Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии. — Прим. ред.), которые меня ведут», — добавила она.

Еще совсем недавно Волочкова волновалась лишь за то, как успешно станцевать на своем юбилейном концерте «на последних морально болевых». Теперь звезда театров беспокоится за сохранность импланта, который ей поставили.

«Уже не было хряща вообще, но, когда я посылала снимки и нашим русским врачам, и немцам, они все были в шоке от того, как с таким диагнозом вот этот коксартроз четвертой степени, как можно еще так танцевать. Но я же Волочкова, я боец, конечно», — скромно резюмировала артистка балета.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, единственная дочь и мать бросили Волочкову после операции. Они никак не отреагировали на известие о серьезных проблемах со здоровьем у балерины.

