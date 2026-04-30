Сергей Лавров написал стихи к песне рок-музыканта Александра Маршала «Эти даты»

Анастасия Антоненко

Министр иностранных дел России с молодых лет увлекается поэзией. Его стихотворения неоднократно публиковались в различных журналах и сборниках.

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что его стихи легли в основу новой песни «Эти даты» рок-музыканта Александра Маршала. Это стало известно из обращения политика к зрителям XXV церемонии вручения премии «Шансон года».

Дипломат сердечно поблагодарил Александра за прекрасную музыку и отметил, что в композиции говорится о важных жизненных вехах, которые никто не посмеет отнять у человека.

«Хочу поблагодарить Сашу за прекрасную музыку, на которую он положил мои стихи», — сказал он.

Лавров с молодых лет увлекается поэзией. Его стихотворения неоднократно публиковали в различных журналах и сборниках. Более того, именно глава МИД России написал гимн своей альма-матер — МГИМО.

Ранее президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравили народную артистку России Ирину Алферову с 75-летием. Они направили телеграммы актрисе, в которых поблагодарили ее за талант, неимоверную отдачу своему делу и многогранность.

