«Сытые в футбол не играют»: почему дети Погребняка не пошли по его стопам
Футболист связал отказ наследников от карьеры в игре с иными условиями взросления.
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Филиппов; 5-tv.ru
Дети Павла Погребняка не стали строить футбольную карьеру, как он. Об этом сам заслуженный мастер спорта рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере сериала «Первая ракетка».
По словам Погребняка, он сам пришел в спорт из непростых обстоятельств, которые требовали усилий и закаляли характер.
«У наших детей сейчас все есть, другая жизнь. А мы росли в голодном жестком условии. Вот вся разница», — высказался он.
Экс-футболист подчеркнул, что именно этот контраст повлиял на выбор его детей. Один из сыновей занимается большим теннисом, другой увлечен плаванием.
Ранее 5-tv.ru писал, что футболист Павел Погребняк состоит в отношениях с 18-летней студенткой. В январе спортсмена заметили вместе с его избранницей Софией во время перелета из Дубая в Москву. Известно, что София обучается на лингвиста в Высшей школе экономики. При этом ее возраст совпадает с возрастом одного из сыновей футболиста от первого брака.
Футболист расторг брак с предыдущей женой Марией Погребняк в 2023 году после 17 лет совместной жизни. В семье родились трое детей.
