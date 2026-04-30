В Петербурге запретили ночные прогулки на маломерных судах

Катерам запретили после 23.00 выходить к Петропавловской крепости и Эрмитажу под угрозой штрафа до 150 тысяч рублей.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

Туристы Петербурга могут лишиться одного из главных развлечений Северной столицы, ночных прогулок по Большой Неве.

Маломерным катерам запретили после 23.00 выходить к Петропавловской крепости и Эрмитажу под угрозой штрафа до 150 тысяч рублей. Это значит, что ликвидирован самый популярный аттракцион, наблюдение с воды за разводом мостов.

Ежедневно летом к Дворцовому, а затем и к Троицому мостам подходили сотни лодок, расстояние между ними иногда меньше двух-трех метров.

В Заксобрании решили, что это опасно, а капитаны уверяют, что если закон будет принят, то многие из них просто разорятся. Но для туристов, по-прежнему, останутся доступны большие прогулочные теплоходы.

Как ранее писал 5-tv.ru, 15 апреля в Петербурге официально стартовал сезон навигации: горожане и туристы вновь могут любоваться разведенными мостами и отправляться на водные прогулки. Подробнее об изменениях в правилах в этом году читайте в материале

