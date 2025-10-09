Певец Ефрем Амирамов умер на 70-м году жизни из-за сепсиса

На 70-м году жизни умер певец, автор и исполнитель хита «Молодая» Ефрем Амирамов. Он скончался в больнице в Нальчике. Об этом 5-tv.ru сообщили в клинической больнице Кабардино-Балкарской Республики.

Ранее представитель певца подтвердил факт его госпитализации Regnum, отметив, что состояние артиста оценивается как крайне тяжелое. По его словам, причиной ухудшения самочувствия стал сепсис, который врачи диагностировали после поступления в больницу.

Ефрем Амирамов — известный российский поэт, композитор, исполнитель собственных песен и телевизионный продюсер. Он стал знаменит благодаря песням в жанре шансон, главный хит Амирамова — композиция «Молодая». Певец являлся народным артистом Ингушетии и Кабардино-Балкарии, лауреатом премии «Шансон года» в номинации «Легенда шансона», награжден орденами «Слава нации» и «Служение искусству»

Амирамов родился 11 апреля 1956 года в Нальчике, Кабардино-Балкария. Отец, Григорий Тимофеевич Амирамов, был балетмейстером и первым директором Карачаевского государственного ансамбля песни и пляски.

