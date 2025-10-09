«Три часа банальностей»: документальный фильм Виктории Бекхэм подвергли критике

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 55 0

Даже супруг звезды не смог помочь повысить рейтинги ленты.

Как в Великобритании оценили документальный фильм Бекхэм

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/James Warren

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Документальный фильм Виктории Бекхэм подвергли критике

Документальный фильм о певице, актрисе и дизайнере Виктории Бекхэм раскритиковала обозреватель издания The Guardian Люси Манган.

По словам журналиста, лента про знаменитость стала «пустой тратой ее индивидуальности». В Великобритании ожидали, что в фильме покажут звезду в лучшем ее образе, а вместо этого услышали лишь «банальности» от Виктории.

«Мы получаем три часа банальностей. Какое же это возмутительное расточительство ее личности», — говорит автор материала.

В источнике отметили, что в отснятой работе прослеживается активное продвижение модного бизнеса Бекхэм, которое стало неприкрытой рекламой, а не рассказа успеха модели.

Лента состоит из трех серий. В ней Виктория не пошутила ни разу, поворачивалась к камерам исключительно рабочей стороной. Даже ее супруг, актер Дэвид Бэкхем, сделавший из прошлого семейного документального фильма хит, на этот раз не смог помочь жене.

Ранее, писал 5-tv.ru, Виктория Бекхэм хочет ответить невесте сына за разрушенную семью.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.41
-0.14 94.70
-0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:30
Российские Су-34 разнесли пункт управления дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:15
Россиян предупредили об аномально холодной зиме
7:11
Цымбалюк-Романовская отказалась видеться с родственниками Джигарханяна
7:00
«Хроники русской революции»: как Кончаловский помогал актерам вжиться в роли
7:00
Гений, миллиардер, донор спермы: самые скандальные выходки Павла Дурова
6:53
Петербург может остаться без ясеней из-за нашествия азиатского жука

Сейчас читают

«Хроники русской революции»: как Кончаловский помогал актерам вжиться в роли
Покровская родительская суббота 11 октября: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Гений, миллиардер, донор спермы: самые скандальные выходки Павла Дурова

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео