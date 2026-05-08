Бонни Тайлер подключили к ИВЛ: певица впала в кому после операции

Состояние легендарной исполнительницы резко ухудшилось спустя несколько часов после хирургического вмешательства

Британская певица Бонни Тайлер оказалась в реанимации после тяжелой операции, проведенной в одной из клиник Португалии. Как сообщило издание Daily Mail, 74-летнюю исполнительницу экстренно госпитализировали в городе Фару еще 30 апреля из-за серьезных проблем с желудочно-кишечным трактом.

Артистке провели хирургическое вмешательство после перфорации ЖКТ. Изначально врачи рассчитывали стабилизировать ее состояние, однако вскоре после операции ситуация осложнилась. У звезды начался инфекционно-воспалительный процесс, из-за чего медикам пришлось ввести ее в искусственную кому.

Сейчас исполнительница хита «Total Eclipse of the Heart» находится в отделении интенсивной терапии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Рядом с певицей остается ее супруг Роберт Салливан.

«Мы понимаем, что ее семья, друзья и поклонники будут сильно обеспокоены этой новостью и желаем ей скорейшего и полного выздоровления», — заявил представитель певицы.

Бонни Тайлер получила мировую известность в 1980–1990-х годах благодаря своим рок-балладам и узнаваемому хриплому вокалу. В 2013 году артистка представляла Великобританию на конкурсе «Евровидение» с песней Believe In Me.

