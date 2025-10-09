Пьяный водитель влетел в остановку с людьми в Новосибирске

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова Эксклюзив 11 266 0

Пострадали шесть человек.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Водитель каршерингового автомобиля в состоянии алкогольного опьянения сбил шестерых человек у остановки в Новосибирске. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону. Кадры с места инцидента публикует 5-tv.ru.

«Около 21:45 по местному времени (16:45 по московскому времени. — Прим. ред.) водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, совершил наезд на граждан, находящихся вблизи остановки «Октябрьский универмаг». По предварительной информации, в ДТП пострадали 6 человек. У водителя выявлены признаки алкогольного опьянения», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства дела. Характеры травм пострадавших уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что легковушка вылетела на встречку, сбила пешеходов и врезалась в автобус в Ижевске.

Автомобиль на большой скорости пролетел на красный свет, выехал на встречку и сбил людей, которые переходили дорогу. А затем еще и врезался в рейсовый автобус. Удар был такой силы, что от машины осталась только груда металла.

Водитель легковушки и трое пешеходов погибли на месте. Пассажиры автобуса не пострадали.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.41
-0.14 94.70
-0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:39
Не просто грустно: психиатр рассказал о симптомах клинической депрессии
7:30
Российские Су-34 разнесли пункт управления дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:15
Россиян предупредили об аномально холодной зиме
7:11
Цымбалюк-Романовская отказалась видеться с родственниками Джигарханяна
7:00
«Хроники русской революции»: как Кончаловский помогал актерам вжиться в роли
7:00
Гений, миллиардер, донор спермы: самые скандальные выходки Павла Дурова

Сейчас читают

«Хроники русской революции»: как Кончаловский помогал актерам вжиться в роли
Покровская родительская суббота 11 октября: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Гений, миллиардер, донор спермы: самые скандальные выходки Павла Дурова

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео