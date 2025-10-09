Пьяный водитель влетел в остановку с людьми в Новосибирске
Пострадали шесть человек.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Водитель каршерингового автомобиля в состоянии алкогольного опьянения сбил шестерых человек у остановки в Новосибирске. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону. Кадры с места инцидента публикует 5-tv.ru.
«Около 21:45 по местному времени (16:45 по московскому времени. — Прим. ред.) водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, совершил наезд на граждан, находящихся вблизи остановки «Октябрьский универмаг». По предварительной информации, в ДТП пострадали 6 человек. У водителя выявлены признаки алкогольного опьянения», — уточнили в ведомстве.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства дела. Характеры травм пострадавших уточняются.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что легковушка вылетела на встречку, сбила пешеходов и врезалась в автобус в Ижевске.
Автомобиль на большой скорости пролетел на красный свет, выехал на встречку и сбил людей, которые переходили дорогу. А затем еще и врезался в рейсовый автобус. Удар был такой силы, что от машины осталась только груда металла.
Водитель легковушки и трое пешеходов погибли на месте. Пассажиры автобуса не пострадали.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
93%
Нашли ошибку?