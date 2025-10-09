«Следует вышвырнуть»: Трамп рассказал, почему Испанию нужно исключить из НАТО

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев Срочная новость 60 0

Также президент заявил, что страны, входящие в альянс, покупают у США «самое лучшее» вооружение.

Почему Испанию надо вышвырнуть из НАТО

Фото: www.globallookpress.com/Francisco J. Olmo

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дональд Трамп: Испанию следует вышвырнуть из НАТО

Испанию следует исключить из военного блока НАТО из-за маленького оборонного бюджета. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с финским лидером Александром Стуббом.

«У них нет оснований не делать это (Увеличивать финансирование оборонного сектора — Прим. Ред.). Но ничего. Откровенно говоря, их, возможно, следует вышвырнуть из НАТО», — отметил глава Белого дома.

Президент уточнил, что страны НАТО приобретают у США «самое лучшее» вооружение, среди которого военные самолеты и различное оборудование.

Встреча президентов США и Финляндии проходит в Белом доме. Когда Столтенберг вышел из машины, Трамп приветствовал его долгим рукопожатием, а затем обменялся с ним несколькими репликами. Ранее финский лидер сообщил, что на встрече с президентом Соединенных Штатов подпишет меморандум, связанный с сотрудничеством двух стран в области ледоколов.

Уточняется, что документ станет финансовой основой для работы Береговой охраны США с финскими компаниями. Подчеркивается, что первый ледокол по заказу Вашингтона будет готов к 2028 году. Кроме того, Трамп уточнил, что четыре судна построят в Финляндии, а семь — в Соединенных Штатах. Общая стоимость сделки составит более шести миллиардов долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что, по словам Дональда Трампа, скандалистке Грете Тунберг надо обратиться к врачу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.41
-0.14 94.70
-0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:39
Не просто грустно: психиатр рассказал о симптомах клинической депрессии
7:30
Российские Су-34 разнесли пункт управления дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:15
Россиян предупредили об аномально холодной зиме
7:11
Цымбалюк-Романовская отказалась видеться с родственниками Джигарханяна
7:00
«Хроники русской революции»: как Кончаловский помогал актерам вжиться в роли
7:00
Гений, миллиардер, донор спермы: самые скандальные выходки Павла Дурова

Сейчас читают

«Хроники русской революции»: как Кончаловский помогал актерам вжиться в роли
Покровская родительская суббота 11 октября: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Гений, миллиардер, донор спермы: самые скандальные выходки Павла Дурова

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео