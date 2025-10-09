«Следует вышвырнуть»: Трамп рассказал, почему Испанию нужно исключить из НАТО

Дональд Трамп: Испанию следует вышвырнуть из НАТО

Испанию следует исключить из военного блока НАТО из-за маленького оборонного бюджета. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с финским лидером Александром Стуббом.

«У них нет оснований не делать это (Увеличивать финансирование оборонного сектора — Прим. Ред.). Но ничего. Откровенно говоря, их, возможно, следует вышвырнуть из НАТО», — отметил глава Белого дома.

Президент уточнил, что страны НАТО приобретают у США «самое лучшее» вооружение, среди которого военные самолеты и различное оборудование.

Встреча президентов США и Финляндии проходит в Белом доме. Когда Столтенберг вышел из машины, Трамп приветствовал его долгим рукопожатием, а затем обменялся с ним несколькими репликами. Ранее финский лидер сообщил, что на встрече с президентом Соединенных Штатов подпишет меморандум, связанный с сотрудничеством двух стран в области ледоколов.

Уточняется, что документ станет финансовой основой для работы Береговой охраны США с финскими компаниями. Подчеркивается, что первый ледокол по заказу Вашингтона будет готов к 2028 году. Кроме того, Трамп уточнил, что четыре судна построят в Финляндии, а семь — в Соединенных Штатах. Общая стоимость сделки составит более шести миллиардов долларов.

