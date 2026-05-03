Война закончена? Почему заявление Трампа об Иране вызывает вопросы

США заявили о завершении войны с Ираном на фоне нарастающего кризиса

Мир снова оказался на перепутье именно в эти праздничные майские дни. У президента США Дональда Трампа в пятницу истекли 60 дней, отведенные законом на заграничные операции без одобрения Конгрессом. И, чтобы не идти на поклон на Капитолийский холм с неочевидным результатом, он нашел изящный выход.

В последний момент отправил уведомление в Конгресс о том, что военные действия против Ирана закончены так же внезапно, как и начались. Что дальше — никто не знает.

Во-первых, не решены никакие проблемы и противоречия, что были до операции. Более того, стало хуже: Ормузский пролив закрыт, нефть застопорилась. А во-вторых, ничто не мешает Трампу хоть завтра снова начать боевые действия против Ирана на следующие 60 положенных по закону дней без одобрения кого-либо. Но есть ли у него эти новые 60 дней? Боюсь, что нет: все ближе ноябрьские выборы в Конгресс, и президент США должен успеть, спешит закончить хоть какой-то инспирированный Америкой военный конфликт в Иране или на Украине, чтобы представить мир как успех своей администрации, успех Республиканской партии. Чтобы было что предъявить избирателям.

Наступил уникальный именно для переговоров момент, которым Москва не преминула воспользоваться. Президент России Владимир Путин в среду позвонил в Вашингтон и полтора часа беседовал с Трампом. И об Иране, и об Украине. Оказалось, что оба схоже оценивают то, как киевский режим, подстрекаемый европейцами, ведет линию на затягивание конфликта. После разговора Трамп на встрече с журналистами выдал сенсационное признание.

«Думаю, Украина в военном плане потерпела поражение. Читая фейковые новости, вы об этом не узнаете, но в военном отношении, посмотрите, там 159 кораблей — каждый корабль сейчас под водой, это довольно неплохо», — заявил глава Белого дома.

Очевидно, что оба конфликта сейчас превратились в одну большую проблему для администрации Трампа. Что доказывает уже третье покушение на американского президента. Нападавший, помимо того, что был противником операции против Ирана, оказался еще и сторонником киевского режима и выступал за увеличение помощи главе киевского режима Владимиру Зеленскому и его подручным. Так куда на перепутье повернет геополитика? Прикинул варианты корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Война закончена, да здравствует война. Заявив о финале спецоперации, Трамп тут же оговаривается: пока американский флот остается у Ормузского пролива — в полной боеготовности.

«Иранцы пока не идут на такую сделку, которая нам нужна, но мы доведем это до конца, правильно? Мы не уйдем раньше времени, а потом получим проблему еще на три года», — выступил президент США Дональд Трамп.

На Ближний Восток уже прибыл второй американский авианосец. Аэропорт Тель-Авива «Бен-Гурион» заполнен военными топливозаправщиками США. Когда заканчивают войны, так себя не ведут.

В Конгрессе заявление президента США об окончании войны называют, цитата, «чушью», он уже сыплет победными реляциями перед журналистами и публикует в своей соцсети такую картинку — Ормуз здесь переименован в пролив Трампа.

«Мы захватили их корабль, захватили их грузы с нефтью. Это очень прибыльный бизнес. Кто бы мог подумать, что мы будем этим заниматься? Как пираты!» — добавил президент США Дональд Трамп.

Хотя кто на самом деле контролирует Ормузский пролив — большой вопрос. Телеканалы Ирана передают сообщение аятоллы Моджтабы Хаменеи, которое идет вразрез с заявлением Трампа.

Вот и министр войны США, когда его призвали к ответу конгрессмены, не смог объяснить, кто там кого блокировал в Ормузском проливе.

«Ну, я бы сказал, что это блокада, мы ее стараемся поддерживать», — доложил министр войны США Пит Хегсет.

«Мы заблокировали их блокаду, поэтому они заблокировали нашу. А потом мы снова прервали их блокаду. Это все абсурд, это как сказать: «Ой, а теперь ты водишь», — заявил член палаты представителей США от штата Массачусетс Сет Молтон.

О важной утечке сообщило и агентство Bloomberg — по его информации, Вашингтон рассматривает возможность ударить по Ирану гиперзвуковыми Dark Eagle.

В Тегеране к заявлениям об окончании войны относятся еще более скептически, воспринимая их как возможную уловку. В КСИР уже разработали план обороны на случай, если американцы решатся на сухопутную операцию.

«В случае новой войны основной удар придется на южное побережье с продвижением вглубь к Исфахану, а также на запад страны», — рассказал военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи.

Военные потери не только Ирана, но и Америки очень серьезны — самолеты, дроны, инфраструктура ближневосточных баз США.

«Мы лишились радиолокационных систем. Их трудно заменить. Запасы крылатых ракет „Томагавк“ сократились на 50%», — сказал генерал армии США в отставке Уэсли Кларк.

Официальные финансовые потери Америки — 25 миллиардов долларов. Независимые эксперты сходятся на сумме в 65 миллиардов, противники США в лице иранского МИДа называют еще более высокие цифры.

«Пентагон лжет. Азартная игра Нетаньяху уже напрямую обошлась Америке в 100 миллиардов долларов, в четыре раза больше заявленной суммы», — заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

И это речь только о прямых тратах на войну. А если говорить о последствиях энергокризиса? Цены на бензин в США с начала операции «Эпическая ярость» выросли уже на четверть. Прогнозы рейтингового агентства Fitch: к концу года замедлятся темпы роста американской экономики.

«В краткосрочной перспективе высокие цены на энергоносители приведут к росту инфляции», — выступил председатель совета управляющих Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.

Потери европейцев еще серьезнее — отказавшись от российских энергоносителей, после блокировки Ормузского пролива они не получают и ближневосточные.

«Мы переплатили 27 миллиардов евро за импорт газа и нефти с начала кризиса на Ближнем Востоке», — сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Война с Ираном, в которой все глубже вязнут США, раскалывает не только западную экономику, но и систему обороны. Дональд Трамп всерьез рассуждает о выходе из НАТО.

Сначала на почве украинского конфликта, теперь — и иранского Америка и Европа расходятся все дальше, становясь друг для друга токсичными.

Это показала история с той же Венгрией — когда после визита вице-президента США в Будапешт у Орбана обрушился его предвыборный рейтинг.

Вашингтон осваивает западное полушарие и тянет руки к Ближнему Востоку. А вот Киев оказался слишком далеко. В Белом доме уже давно заявили: во-первых, это не их конфликт, во-вторых, Украина — давно неликвидное вложение.

На Банковой сейчас — растерянность и негодование.

«Приоритеты Соединенных Штатов изменились. Мы всегда рассчитывали на позицию США, но сейчас они переключились на Ближний Восток», — заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Вашингтону и раньше было не до Киева. А теперь Тегеран стал для него настоящей головной болью, ударом не только по экономике, но и всей системе власти. Уже три четверти американцев выступают против войны в Иране. Рейтинг Трампа упал до рекордно низкой цифры — 34%.

«Чего они только ни пытались: украсть плутоний, взорвать АЭС. Иран их победил. Американцам пришлось отвести свой флот. И это серьезный удар по их имиджу «крутых парней», — прокомментировал писатель, политический обозреватель Клод Жанвье.

Вашингтон на развилке — неудобный, похожий если не на капитуляцию, то на отступление мир. Или глобальная война, которая очень больно ударит и по всему Ближнему Востоку, и по Западному миру.

