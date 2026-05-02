«Это фарс»: сенатор США не верит в окончание войны с Ираном

Светлана Стофорандова Журналист

Политик уверен, что глава Белого дома просто пытается обойти закон.

Действительно ли завершилась война США с Ираном

Фото: www.globallookpress.com/Marwan Naamani

Война в Иране

Сенатор США Холлен: объявление о завершении войны с Ираном — уловка Трампа

Заявление президента США Дональда Трампа о завершении военной операции против Ирана — всего лишь фарс. Об этом заявил сенатор-демократ Крис Ван Холлен на своей странице в социальных сетях.

«Это фарс. Трамп продолжает блокировать Ормузский пролив, что является актом войны. Это всего лишь очередная попытка обойти Конгресс», — написал он в личном блоге.

Письмо от американского лидера, в котором говорилось о завершении войны с Ираном, было направлено спикеру Палаты представителей Конгресса США вчера. По мнению политика, это делается для того, чтобы обойти закон. Ведь согласно правилам, президент может проводить военные операции без согласия законодателей только в течение 60 дней, а этот срок как раз истек 1 мая.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп считает свое решение начать военную операцию против Ирана верным и вновь пошел бы на этот шаг, несмотря на все риски.

