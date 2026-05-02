«Это фарс»: сенатор США не верит в окончание войны с Ираном

Политик уверен, что глава Белого дома просто пытается обойти закон.
Фото: www.globallookpress.com/Marwan Naamani
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Сенатор США Холлен: объявление о завершении войны с Ираном — уловка Трампа
Заявление президента США Дональда Трампа о завершении военной операции против Ирана — всего лишь фарс. Об этом заявил сенатор-демократ Крис Ван Холлен на своей странице в социальных сетях.
«Это фарс. Трамп продолжает блокировать Ормузский пролив, что является актом войны. Это всего лишь очередная попытка обойти Конгресс», — написал он в личном блоге.
Письмо от американского лидера, в котором говорилось о завершении войны с Ираном, было направлено спикеру Палаты представителей Конгресса США вчера. По мнению политика, это делается для того, чтобы обойти закон. Ведь согласно правилам, президент может проводить военные операции без согласия законодателей только в течение 60 дней, а этот срок как раз истек 1 мая.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп считает свое решение начать военную операцию против Ирана верным и вновь пошел бы на этот шаг, несмотря на все риски.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 2 мая
- «Это чушь!» — Трамп отреагировал на недовольство американцев войной с Ираном
- 2 мая
- ОАЭ полностью открыли воздушное пространство для полетов
- 2 мая
- Две ближневосточные страны выиграли от блокады Ормузского пролива
- 1 мая
- Белый дом заявил, что война с Ираном закончена
- 1 мая
- «Пентагон лжет»: Аракчи раскрыл, сколько США потратили на военную операцию
- 30 апр
- Трамп «переименовал» Ормузский пролив в свою честь
- 29 апр
- Путин провел телефонный разговор с Трампом: главные заявления
- 29 апр
- В Белом доме не могут вспомнить, когда последний раз поднимали тему переговоров с Украиной
- 29 апр
- Первый танкер с СПГ тайно проскочил Ормузский пролив
- 27 апр
- Столп многополярного мира: как Ирану удается противостоять агрессии не только в небе и на море
Читайте также
62%
Нашли ошибку?